Пн, 23.12.2019
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Астролог Володина назвала три знака Зодиака, у кого наступит белая полоса в конце 2019 года

Зима. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Российский астролог Василиса Володина назвала три знака Зодиака, которых, по ее словам, ожидает удачный период в последние дни декабря 2019 года, сообщает Topnews.

Специалист уверена, что наступившая неделя будет невероятно позитивной и продуктивной для Львов. Они ощутят прилив сил и желание решать проблемы. Возможно, некоторые сложности и выбьют вас из колеи, но если вы не будете поддаваться негативному настроению, то увидите, как неурядицы разрешаются сами собой и без вашего участия. Постарайтесь в это время не общаться с тревожными людьми, склонными к скептицизму, иначе есть шанс «заразиться» от них этим настроением и остаться без сил для реализации своих заветных планов.

Удача ждет Водолеев на этой неделе. Время подходит для праздника, получения ярких эмоций. Вы сможете повысить свою работоспособность и получить большую прибавку на службе под конец года. Астролог рекомендует представителям этого знака Зодиака также поменьше общаться с негативно настроенными людьми, а на переговорах с начальниками брать инициативу в свои руки, проявлять активность.

У Рыб наступившая неделя прекрасно подходит для отдыха и смены обстановки. Однако им рекомендуется отдыхать только тогда, если Рыбы успели закончить все дела. Если вы продолжаете доводить начатое до конца, постарайтесь избегать повышенных нагрузок. Проводите больше времени с любимыми. Тогда период отдаст вам всю благоприятную энергетику и подарит чувство гармонии и радости.
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