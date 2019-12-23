Астролог Володина назвала три знака Зодиака, у кого наступит белая полоса в конце 2019 года

Российский астролог Василиса Володина назвала три знака Зодиака, которых, по ее словам, ожидает удачный период в последние дни декабря 2019 года, сообщает Topnews.
Специалист уверена, что наступившая неделя будет невероятно позитивной и продуктивной для Львов. Они ощутят прилив сил и желание решать проблемы. Возможно, некоторые сложности и выбьют вас из колеи, но если вы не будете поддаваться негативному настроению, то увидите, как неурядицы разрешаются сами собой и без вашего участия. Постарайтесь в это время не общаться с тревожными людьми, склонными к скептицизму, иначе есть шанс «заразиться» от них этим настроением и остаться без сил для реализации своих заветных планов.
Удача ждет Водолеев на этой неделе. Время подходит для праздника, получения ярких эмоций. Вы сможете повысить свою работоспособность и получить большую прибавку на службе под конец года. Астролог рекомендует представителям этого знака Зодиака также поменьше общаться с негативно настроенными людьми, а на переговорах с начальниками брать инициативу в свои руки, проявлять активность.