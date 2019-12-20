Пт, 20.12.2019
Королева! Возлюбленная Криштиану Роналду поделилась горячим фото в ванной СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ФОТО ⟩ Смотрите, какая красивая публика отдыхает в Тарту на корпоративе предпринимателей Jõulugala 2019

Сегодня в Тарту проходит традиционный большой корпоратив лучших предпринимателей города - Jõulugala 2019! Гости собираются в новом спортивном здании Тартуского Университета. 

Подобное мероприятие является крупнейшим в Эстонии и проводится уже шестой год подряд. Как всегда, помимо папарацци на празднике есть звезды, как поющие, так и говорящие головы. 

Гостей этим вечером развлекают: Инес, Карл-Эрик Таукар, The Swingers, Микк Саар, Юри Поотсманн и Little Mess. 

Хедлайнер вечера - звезда Голливуда Роберт Дави

Праздник ведут Отть Сепп и Эди-Инес Этти. 

НАВЕРХ