ФОТО ⟩ Смотрите, какая красивая публика отдыхает в Тарту на корпоративе предпринимателей Jõulugala 2019

Сегодня в Тарту проходит традиционный большой корпоратив лучших предпринимателей города - Jõulugala 2019! Гости собираются в новом спортивном здании Тартуского Университета.
Подобное мероприятие является крупнейшим в Эстонии и проводится уже шестой год подряд. Как всегда, помимо папарацци на празднике есть звезды, как поющие, так и говорящие головы.
Гостей этим вечером развлекают: Инес, Карл-Эрик Таукар, The Swingers, Микк Саар, Юри Поотсманн и Little Mess.
Хедлайнер вечера - звезда Голливуда Роберт Дави
Праздник ведут Отть Сепп и Эди-Инес Этти.