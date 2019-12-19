Последствия страшны ⟩ Что будет с организмом, если съесть хлеб с плесенью

Это происходит из-за некачественных продуктов и недобросовестных производителей. «Рамблер» рассказывает, что будет, если случайно съесть хлеб с плесенью.

Причины

Производители часто экономят на приготовлении хлебобулочных изделий и добавляют туда некачественные ингредиенты. В случае, если в хлеб попадут черствые крошки, ничего не случится. Если же в продукт добавят «просрочку» с плесенью, он будет непригоден для употребления. Также плесень возникает в недопеченных буханках. Дело в том, что споры появляются во влажной и теплой среде, поэтому полусырой хлеб — идеальное место для их размножения.

Не стоит путать плесень на хлебе с плесенью, которую выращивают специально. Например, для благородных сыров. Это — сложный процесс, которым занимаются профессионалы. Они контролируют температуру и условия.

Что будет

В большинстве случаев плесень появляется на корте, поэтому бывают случаи, когда человек срезает заплесневелый край и употребляет в пищу оставшийся продукт. Так делать категорически нельзя, так как внутри пораженного изделия тоже есть споры, которые могут быть опасны.

В случае, если человек съел небольшой кусок хлеба, так как не заметил плесень, ничего страшного не случится. Опасность появляется, когда в организм попадает большое количество плесени. тогда может случиться интоксикация с неприятными симптомами в виде диареи, тошноты и рвоты. у людей, склонных к аллергии, может развиться сильная реакция, вплоть до отека Квинке.

Что делать