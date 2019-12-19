ПОКЛОННИКИ В ШОКЕ! ⟩ Скандальный организатор отменил в декабре в Таллинне сразу три концерта: Бузовой, Molly и Моргенштерна

«Дорогие друзья!

Три мероприятия из-за сложностей переносятся: Моргенштерн, Оля Бузова и Молли! О причине мы сообщим подробно на нашей странице в Facebook в ближайшие дни!

Новые даты мы обсудим с артистами и сообщим вам о них!

Если кому-то новая дата не подойдет, сможете вернуть билеты начиная с 2.01.2020.

Приносим свои извинения!»