ПОКЛОННИКИ В ШОКЕ! ⟩ Скандальный организатор отменил в декабре в Таллинне сразу три концерта: Бузовой, Molly и Моргенштерна

На странице фирмы по организации концертов - MJ Production за сутки до приезда в Таллинн певицы Ольги Бузовой и блогера-рэпера Моргенштерна появилась, мягко говоря, печальная информация для тех, кто потратил, может быть, последние деньги в преддверии праздников на концертные билеты.
Выступления сразу трех российских звезд в декабре отменены. Ольга Бузова, Моргенштерн и Molly (экс-солистка группы Serebro) в этом году в Таллинн не приедут. Фирма-организатор уверяет, что у концертов просто сменятся даты, а недовольные могут вернуть билеты и получить деньги назад. Это именно тот организатор, получивший много гневных писем и отзывов недавно из-за того, что на молодежный фестиваль не приехали сразу три изначально заявленных артиста. Уже тогда жители столицы заподозрили неладное, но понадеялись, что с новыми концертами такого не произойдет. Портал Limon тоже до последнего верил и поддерживал связь с организаторами, практически ежедневно узнавал, всё ли в порядке с запланированными выступлениями звезд. Еще в среду утром, по словам организатора, всё было хорошо, а уже через 12 часов после этого в Сети появились грустные посты разочарованных в организаторах поклонников и извинения фирмы MJ Production.
«Дорогие друзья!
Три мероприятия из-за сложностей переносятся: Моргенштерн, Оля Бузова и Молли! О причине мы сообщим подробно на нашей странице в Facebook в ближайшие дни!
Новые даты мы обсудим с артистами и сообщим вам о них!
Если кому-то новая дата не подойдет, сможете вернуть билеты начиная с 2.01.2020.
Приносим свои извинения!»
В истории страницы MJ Production в Facebook тоже появилась информация об отмене концертов в декабре и переносе их на новую дату. О новой дате сообщает и Моргенрштерн на своей странице в Instagram. Артистки Molly и Ольга Бузова пока молчат и не пишут об отмене концертов.
Организатор обещает, что в ближайшие дни для СМИ будет настоящая бомба, и он расскажет всю правду переноса концертов.
Напомним также, кто перед молодежным фестивалем прошел пикет НКО Родители Эстонии против растления детей и подростков нашей страны. А после этого организатор Юрий Метс принял участие в передаче на телеканале ETV+ и лично ответил на критику в свой адрес.