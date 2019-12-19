Это надо видеть! ⟩ Харламов и Карабидис взорвали Сеть видео про экзамен по литературе

Сценка начинается с радости Харламова, объявляющего о том, что летняя сессия закончилась.

«Все студенты сдали экзамены. Некоторые на три, некоторые на четыре, некоторые даже на пять тысяч рублей. Итого у меня около ста тысяч рублей. Я еду в Гагры! Там я познакомлюсь с Леди Гагрой!» - говорит он секретарше по имени Леночка.

Однако та прерывает речь профессора, заявляя, что студент по фамилии Скворцов «зажал» пять тысяч рублей и решил сдать экзамен «по памяти, без бабла».

Пришедшего в аудиторию студента Харламов пытается «развести» на деньги, но тот непреклонен. «Я все выучил!» - говорит учащийся в исполнении Демиса Карибидиса.

В ходе проверки его знаний оказывается, что студент выучил наизусть всю «Войну и мир» Льва Толстого, знает, сколько в книге предлогов, слов «если» и другие нюансы.

Также Карибидис знает все о женах и детях Тютчева, стихотворение Бродского «Пилигримы», первый стих Омара Хайама в оригинале и многое другое. При этом все попытки профессора русской словесности найти жучок на теле ученика или даже на своем теле терпят фиаско.

Не в состоянии поставить студенту оценку, Харламов протягивает ему пять тысяч рублей с просьбой «заплатить» за экзамен, потому что у него самого также есть «принципы». Получивший деньги Карибидис благополучно скрывается с места с наличностью.