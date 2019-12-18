Финансовый гороскоп Павла Глобы на 2020 год

Лев

Год Белой Крысы окажется нейтральным для представителей Льва. Их сложно назвать любимцами Сатурна, поэтому в грядущие 12 месяцев периоды неудач будут меняться с удачами. Небесный антагонист не позволит Львам жить так, как им бы хотелось. Предстоит принимать сложные решения. Очень важно найти внутреннюю гармонию и не поддаваться на провокации, особенно если речь идет о сфере карьеры и денег. Если Львы не опустят руки, то ситуация в деловой жизни сложится у них, в целом, хорошо.

Дева

Наступающий год обещает удивить Дев во всех сферах жизни, но особенные успехи поджидают их в карьере. Новые возможности, достижения и принятые решения принесут в 2020 экономическую стабильность. Все 12 месяцев хорошо подходят для денежных инвестиций, возможен переход на новую должность, строительство новой карьеры и даже открытие своего дела — но лишь при условии, что Девы не будут слишком долго обдумывать и откладывать принятие решений. Слишком много рассуждений по поводу и без — главный стоп-фактор, который мешает достичь успеха.

Весы

Весов ждет сложный и противоречивый год, и всему виной повышенная активность Юпитера и Сатурна. Астролог советует не совершать ошибок, не доверять тем, кто обещает легкие деньги, и не переступать закон. Неудачи вступили в сговор с Сатурном и Юпитером, чтобы нанести удар. Мошенничество, западня, ловушки, обман с покупкой жилища или неправильные вклады — факторы, которые способны здорово расшатать материальную стабильность и негативно сказаться на жизни в других сферах. Весам следует набраться терпения и не принимать скоропалительных решений, особенно на волне эмоций.

Скорпион

Скорпионам Юпитер предвещает удачу и в денежных делах, и в рабочих моментах. Они могут без опасений менять работу или сферу деятельности. Однако не стоит упускать из внимания, что Уран отбрасывает тень на профессиональную сферу, а значит, прежде чем принять решение, необходимо трезво взвесить все возможности и учесть риски. Уран наделен мощной энергетикой, которая может привести к убыткам. Астролог советует Скорпионам не делать резких движений и не рисковать зря. Важно понимать, что все, что вы разрушите в деловой сфере, будет невозможно восстановить.

Стрелец

Положение Юпитера в Козероге сделает 2020 год крайне удачным для Стрельцов. Они наконец наглядно увидят результат от приложенных усилий в последние годы. Намечается отличный период для денежных вкладов, приобретения имущества, крупных покупок, смены жизненного курса, продажи жилья и построения новой карьеры. Под надзором Юпитера бумажники Стрельцов станут ощутимо толще: не придется экономить и жить в лишениях. Правда, планета-покровитель заставит стать более внимательными, исполнительными и ответственными, но эти качества помогут увеличить доход.

Козерог

Представителей Козерога ждет триумф. Юпитер, Сатурн и Уран указывают на то, что в 2020 году Козероги испытают один из самых волнующих и удачных моментов в своей судьбе. Самые упорные обязательно достигнут стабильных успехов, а удача будет сопутствовать даже в мелочах. В новом году Козерогов ждут судьбоносные знакомства, новая должность, приток денег из неожиданных источников, продвижение по карьерной лестнице и немало других прибыльных событий. Помимо Юпитера, Урана и Сатурна, их поддержит еще и Марс со своей воинственной активностью. Напор и властность — главные пробивные качества, которые будут идеально взаимодействовать с энергией планет.

Водолей

Год Крысы может стать для Водолеев откровенно проблемным, что неудивительно: на первый план выходит агрессивно настроенный Юпитер. Самое разумное, что могут предпринять Водолеи в начале года, — избавиться от привычек, которые приводят к бедности. Переживающим экономический или личностный кризис представителям знака нужно как можно быстрее разобраться со своими проблемами, чтобы не захлопнуть дверь перед новыми перспективами и успехами. В деловой сфере будут поджидать трудности, требующие серьезных затрат на их разрешение. Доходы Водолеев в этом году сократятся, но это не повод опускать руки — неудачи в одной сфере обязательно откроют перспективы в другой.

Рыбы