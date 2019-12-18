Финансовый гороскоп Павла Глобы на 2020 год

Заключить важный контракт, найти новую работу, избежать неудачных покупок — все это проще сделать, заранее зная, как сложится ситуация. Павел Глоба является самым авторитетным астрологом, чьи советы помогут провести 2020 без убытков.
То, что в Новом году будут и премии, и покупки, и расходы, — это и без звезд ясно. Хотелось бы провести год не с пустым кошельком и не в делах, которые тянутся из прошлого. Посмотрим, что посоветует астролог. Наступающий 2020 год обернется очень хорошим и удачным для многих из нас. Это время обновления планет, как и наших жизней. По сравнению с прошлыми годами многие представители разных заков Зодиака будут чувствовать себя легко и свободно, появится тяга к авантюрам и рисковым решениям, и почти все они окажутся удачными. Но, чтобы оставить все неурядицы в прошлом, эксперты dailyhoro.ru предлагают обратиться к рекомендациям астролога и привлечь благополучие, достаток и успех.
Овен
Юпитер в Знаке Козерога не станет помогать Овнам в грядущем году, его влияние заблокирует многие пути и разрушит многие мечты. Деловые цели будут подорваны, а денежная ситуация попадет под угрозу. Представителям этого созвездия рекомендуется быть очень аккуратными и опасаться ложных решений. Ловушки на пути к счастью, шарлатанство, недостижимые цели, финансовые и экономические проблемы станут для Овнов двуострым кинжалом. Продвигаться к успеху лучше всего маленькими шагами, трезво анализируя ситуацию и обходя спрятанные подводные камни.
Телец
Влияние Сатурна в полной мере ощутят Тельцы, поэтому им, возможно, придется пережить сложный год, в период которого они будут то и дело чувствовать потребность что-то поменять и освободиться от того, что тянет камнем на дно. И если принять во внимание наставления Сатурна, то в 2020 году действительно получится избавиться от бедности и повысить доход. Планета обязательно подарит Тельцам много новых вариантов, которые окажутся выгодными в деловом и материальном плане. Новые предложения, партнерство, повышение — Тельцов ждут перспективные шансы, если только мышление не будет чрезмерно косным и не станет закрываться от нестандартных ситуаций.
Наступающий 2020 год рискует оказаться для Близнецов слишком пресным и довольно однообразным. В этот период астролог не советует ждать особенной удачи. Лояльное влияние Сатурна и Юпитера не содействует судьбоносным событиям. Все успехи в деловой жизни Близнецов будут полностью зависеть от приложенных усилий. Ко всему этому добавляется активность Урана, что предвещает явные материальные проблемы или даже убытки. В течение года возможны неожиданные серьезные расходы, поэтому разумнее всего войти в режим экономии, приобретать только необходимое и не соблазняться незнакомыми стратегиями роста бюджета.
Рак
Активизация Юпитера и Сатурна предвещает: представителей Рака подстерегают преграды в профессиональной области. Планеты будут настроены против, реализовать многие цели станет сложнее. Раков ждет сложный год, в котором придется одновременно решать проблемы с деньгами и заниматься поисками завистников, которые проявят себя и собьют с ног в самый неподходящий момент. Чтобы выстоять в новом году, потребуется много душевных сил. Раки начнут сложный путь, на котором ждет много трудностей. Важно быть очень осторожными, чтобы не стать жертвой мошенников — не нужно доверять незнакомцам, соглашаться на сомнительные авантюры или инвестиции.
Лев
Год Белой Крысы окажется нейтральным для представителей Льва. Их сложно назвать любимцами Сатурна, поэтому в грядущие 12 месяцев периоды неудач будут меняться с удачами. Небесный антагонист не позволит Львам жить так, как им бы хотелось. Предстоит принимать сложные решения. Очень важно найти внутреннюю гармонию и не поддаваться на провокации, особенно если речь идет о сфере карьеры и денег. Если Львы не опустят руки, то ситуация в деловой жизни сложится у них, в целом, хорошо.
Наступающий год обещает удивить Дев во всех сферах жизни, но особенные успехи поджидают их в карьере. Новые возможности, достижения и принятые решения принесут в 2020 экономическую стабильность. Все 12 месяцев хорошо подходят для денежных инвестиций, возможен переход на новую должность, строительство новой карьеры и даже открытие своего дела — но лишь при условии, что Девы не будут слишком долго обдумывать и откладывать принятие решений. Слишком много рассуждений по поводу и без — главный стоп-фактор, который мешает достичь успеха.
Весы
Весов ждет сложный и противоречивый год, и всему виной повышенная активность Юпитера и Сатурна. Астролог советует не совершать ошибок, не доверять тем, кто обещает легкие деньги, и не переступать закон. Неудачи вступили в сговор с Сатурном и Юпитером, чтобы нанести удар. Мошенничество, западня, ловушки, обман с покупкой жилища или неправильные вклады — факторы, которые способны здорово расшатать материальную стабильность и негативно сказаться на жизни в других сферах. Весам следует набраться терпения и не принимать скоропалительных решений, особенно на волне эмоций.
Скорпион
Скорпионам Юпитер предвещает удачу и в денежных делах, и в рабочих моментах. Они могут без опасений менять работу или сферу деятельности. Однако не стоит упускать из внимания, что Уран отбрасывает тень на профессиональную сферу, а значит, прежде чем принять решение, необходимо трезво взвесить все возможности и учесть риски. Уран наделен мощной энергетикой, которая может привести к убыткам. Астролог советует Скорпионам не делать резких движений и не рисковать зря. Важно понимать, что все, что вы разрушите в деловой сфере, будет невозможно восстановить.
Стрелец
Положение Юпитера в Козероге сделает 2020 год крайне удачным для Стрельцов. Они наконец наглядно увидят результат от приложенных усилий в последние годы. Намечается отличный период для денежных вкладов, приобретения имущества, крупных покупок, смены жизненного курса, продажи жилья и построения новой карьеры. Под надзором Юпитера бумажники Стрельцов станут ощутимо толще: не придется экономить и жить в лишениях. Правда, планета-покровитель заставит стать более внимательными, исполнительными и ответственными, но эти качества помогут увеличить доход.
Представителей Козерога ждет триумф. Юпитер, Сатурн и Уран указывают на то, что в 2020 году Козероги испытают один из самых волнующих и удачных моментов в своей судьбе. Самые упорные обязательно достигнут стабильных успехов, а удача будет сопутствовать даже в мелочах. В новом году Козерогов ждут судьбоносные знакомства, новая должность, приток денег из неожиданных источников, продвижение по карьерной лестнице и немало других прибыльных событий. Помимо Юпитера, Урана и Сатурна, их поддержит еще и Марс со своей воинственной активностью. Напор и властность — главные пробивные качества, которые будут идеально взаимодействовать с энергией планет.
Водолей
Год Крысы может стать для Водолеев откровенно проблемным, что неудивительно: на первый план выходит агрессивно настроенный Юпитер. Самое разумное, что могут предпринять Водолеи в начале года, — избавиться от привычек, которые приводят к бедности. Переживающим экономический или личностный кризис представителям знака нужно как можно быстрее разобраться со своими проблемами, чтобы не захлопнуть дверь перед новыми перспективами и успехами. В деловой сфере будут поджидать трудности, требующие серьезных затрат на их разрешение. Доходы Водолеев в этом году сократятся, но это не повод опускать руки — неудачи в одной сфере обязательно откроют перспективы в другой.
Рыбы
Рыбы станут настоящими баловнями судьбы. Все важные планеты, Юпитер, Сатурн и Уран, будут оберегать их, что указывает на положительные тенденции и на достижение успеха в выбранных областях жизни. А значит, при реализации деловых целей можно смело рассчитывать на удачу и благоприятную обстановку. Фортуна в 2020 году будет настроена к Рыбам весьма доброжелательно, особенно к тем, кто пойдет на риск при выборе жизненного курса. Но возможны крупные убытки, к примеру, траты на профессиональное обучение, открытие своего дела, приобретение полезной техники, покупку машины или обустройство жилья.