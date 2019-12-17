ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самые жуткие города-призраки на планете

Япония. Хасима

Япония. Хасима ФОТО: Shutterstock

Хасима — остров-призрак. Заселение острова началось в 1887 году в связи с обнаружением угля. В 1890 году остров был выкуплен компанией Mitsubishi для извлечения угля из подводных шахт. На территории Хасимы располагались шахты, военные заводы, жилые дома, магазины, школа, кладбище. В 1959 году население острова достигло своего пика — 5259 человек, но уже через 15 лет шахты были закрыты и остров постепенно опустел.

Азербайджан. Агдам

Азербайджан. Агдам ФОТО: Yakunin Anton/ITAR-TASS

Агдам когда-то являлся домом для 150 тыс. человек. Город был основан в середине XVIII века и функционировал до Карабахской войны (1991–1994 гг.). В рамках конфликта Агдам был подвергнут жестокому вандализму карабахскими армянами. На сегодняшний день в городе-призраке можно увидеть ряд руин и уцелевшую Агдамскую мечеть.

Украина. Припять

Украина. Припять ФОТО: Shutterstock

Город был основан в феврале 1970 года и являлся девятым атомоградом СССР. В апреле 1986 года население Припяти было эвакуировано в результате Чернобыльской аварии. На сегодняшний день объект считается одним из самых знаменитых городов-призраков в мире; несмотря на возможную угрозу для жизни, здесь регулярно проводятся экскурсии для туристов.

США, штат Пенсильвания

Сентрейлия ФОТО: Shutterstock

Город Сентрейлия был основан в 1841 году. Здесь располагались жилые дома, школы, церкви, театры, банки и т.д. Основным занятием горожан была угольно-антрацитовая промышленность. Причиной переселения стал подземный пожар в шахтах, который начался в 1962 году и продолжается по сей день. Его признаки можно наблюдать в нескольких местах, в особенности на Трассе №61, где из трещин сочится дым.

Турция

Каякёй ФОТО: Shutterstock

На сегодняшний день деревня Каякёй является музеем и историческим памятником. Более 350 домов, в которых когда-то жили люди, находятся в плачевном состоянии, пускай и под защитой турецкого правительства. Каякёй оказался заброшен в результате Греко-Турецкой войны. Он также подвергся разрушению в ходе землетрясения 1957 года.

Россия. Кадыкчан

Россия. Кадыкчан ФОТО: Shutterstock

Кадыкчан — шахтерский поселок городского типа с 12-тысячным населением, который на сегодняшний день является безлюдным городом-призраком. Массовое переселение началось в 1996 году после аварии на шахте. Большинство жилых домов законсервировано. Во многих жилищах до сих пор можно увидеть оставленные вещи, свидетельствующие о спешном переселении.

Бразилия. Фордландия

Бразилия. Фордландия ФОТО: Shutterstock

Фордландия была основана Генри Фордом в 1928 году как промышленный центр по производству резины для автомобильной промышленности. В конечном счете проект потерпел фиаско. Господин Форд не учел множество важных деталей по выращиванию каучуковых деревьев; территория была практически бесплодной. К тому же он желал американизировать местных рабочих. Они были вынуждены есть американскую еду и носить удостоверения. Также было запрещено употребление алкоголя и табачных изделий. Такие ограничения вызвали бунт в 1930 году.

Чили. Чайтен

Чили. Чайтен ФОТО: Shutterstock