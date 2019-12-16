Гороскоп Павла Глобы на неделю с 16 по 22 декабря

Нужно перестать общаться с теми, кто привносит в жизнь только отрицательные эмоции. Лучше сосредоточиться полностью на домашних делах и на рабочих обязанностях. Повышения доходов и появления удачи ждать особо не стоит, поэтому лучше пока не тратить много денег. Если захочется купить подарки к Новому Году, то лучше делать это 18 или 19 числа, пока звезды и планеты будут в хорошем настроении.

Лев

Изменить будущее в лучшую сторону Львам поможет сила слова и мысли. Нужно говорить и думать о своих мечтах, искать способы их реализации. Эта неделя идеально подходит для построения планов, а также для новых дел на работе и в личной жизни. Единственный день, в который лучше просто плыть по течению и не рисковать — 18 декабря. 19 и 22 число будут самыми благоприятными днями.

Это очень хорошее время для того, чтобы заняться своим внешним видом, сделать новую прическу, купить новую одежду. Делать окружающим замечания и раздавать советы астролог не рекомендует. Особенно опасным это будет, если делать это эмоционально или грубо. Нужно дать больше свободы близким, второй половинке. Одиноких Львов ожидают новые знакомства и непродолжительные романы.

Дева

18 и 19 декабря — самые сильные дни в энергетическом плане. В это время Девам можно и даже нужно больше мечтать, заниматься любимыми делами и пытаться заглянуть в будущее. В этом плане полезными будут современные гадания. Также астролог советует этим людям почаще уповать на свою интуицию. Самым неблагоприятным днем станет воскресенье, так что лучше в последний день недели просто расслабиться, забыть про дела.

Представителям данного знака сейчас необходимо общение, дружба, приятная компания. Не рекомендуется проводить эти дни в полном одиночестве. Можно свободное время посвящать подготовке к новогодним праздникам. Преображение жилища должно пройти на ура. Не нужно много времени думать о работе и пропадать в офисе. Близкие ждут внимания, тепла и любви.

Весы

У Весов начинается период, когда любовная сфера жизни отходит явно на второй план. 18 и 19 декабря станут самыми позитивными днями для людей этого знака Зодиака, но даже в эти дни возможны ссоры и разлад в семье и в дружбе. В привлечении любви Весам помогут специальные обряды . Можно заняться поисками, но без лишнего энтузиазма, ведь на первое место выйдет работа.

Именно о финансовых делах стоит думать сейчас в первую очередь. Не стоит отлынивать от работы, лениться. Нужно правильно спланировать свои дела, а также не жаловаться начальству или коллегам на усталость, отсутствие настроения. Если удастся перетерпеть невзгоды этой недели, то Весов могут ожидать повышения, финансовые поступления, большой успех.

Скорпион