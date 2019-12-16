Гороскоп Павла Глобы на неделю с 16 по 22 декабря

На этой неделе возможен небольшой творческий застой и проблемы с мотивацией, поэтому некоторым из нас придется заняться поисками новогоднего настроения.
Портал Woman`s day поделился мыслями эксперта о том, как и где можно будет найти утраченный энтузиазм и обрести уверенность в своих силах.
Овен
Для Овнов наступает важное время, когда следует избавиться от пяти вещей, чтобы стать счастливее. Порою счастье заключается в очищении от чего-то, а не в приобретении. Несмотря на этой, в конце недели можно отправиться по магазинам, а в благоприятные дни 16, 17 и 19 числа можно заняться поисками работы, новых увлечений, источников дохода. Собеседования должны пройти на пять с плюсом.
Самым неблагоприятным днем недели будет пятница, в которую нужно просто правильно расставить приоритеты, чтобы избежать проблем. В последний рабочий день Павел Глоба советует заниматься тем, к чему у Овнов больше всего лежит душа. Возможно, пришло время посвятить себя семье. В пятницы люди этого знака смогут понять, как провести выходные, чтобы никого не обидеть.
Телец
В делах и финансовой сфере Тельцам Павел Глоба рекомендует пользоваться советами окружающих людей. Разумеется, это касается не всех, а только самых близких. Также опытные и добрые коллеги тоже смогут помочь советом, дать правильное наставление. Астролог настоятельно рекомендует не спорить ни с кем и не вступать в конфликты. Чтобы не испортить предновогоднее настроение.
Близнецы
У каждого из знаков Зодиака есть своя темная сторона. На этой неделе могут раскрыться темные стороны Близнецов. Особенно актуально это на выходных, когда звезды и планеты примут очень неудачное положение и войдут в сильный диссонанс. Астролог отмечает, что окружающие могут начать давать советы и постоянно критиковать представителей этого знака, на что не стоит обращать особого внимания.
Конфликты и ссоры сейчас ни к чему, поэтому лучше просто двигаться в направлении к своей мечте, исполняя обязанности, относясь к людям без негатива. Это будет крайне непростая неделя для рожденных под этими звездами, так что придется запастись терпением и попробовать настроиться на лучшее, не думая о том, что всё может пойти не так.
Рак
Нужно перестать общаться с теми, кто привносит в жизнь только отрицательные эмоции. Лучше сосредоточиться полностью на домашних делах и на рабочих обязанностях. Повышения доходов и появления удачи ждать особо не стоит, поэтому лучше пока не тратить много денег. Если захочется купить подарки к Новому Году, то лучше делать это 18 или 19 числа, пока звезды и планеты будут в хорошем настроении.
Лев
Изменить будущее в лучшую сторону Львам поможет сила слова и мысли. Нужно говорить и думать о своих мечтах, искать способы их реализации. Эта неделя идеально подходит для построения планов, а также для новых дел на работе и в личной жизни. Единственный день, в который лучше просто плыть по течению и не рисковать — 18 декабря. 19 и 22 число будут самыми благоприятными днями.
Это очень хорошее время для того, чтобы заняться своим внешним видом, сделать новую прическу, купить новую одежду. Делать окружающим замечания и раздавать советы астролог не рекомендует. Особенно опасным это будет, если делать это эмоционально или грубо. Нужно дать больше свободы близким, второй половинке. Одиноких Львов ожидают новые знакомства и непродолжительные романы.
Дева
18 и 19 декабря — самые сильные дни в энергетическом плане. В это время Девам можно и даже нужно больше мечтать, заниматься любимыми делами и пытаться заглянуть в будущее. В этом плане полезными будут современные гадания. Также астролог советует этим людям почаще уповать на свою интуицию. Самым неблагоприятным днем станет воскресенье, так что лучше в последний день недели просто расслабиться, забыть про дела.
Представителям данного знака сейчас необходимо общение, дружба, приятная компания. Не рекомендуется проводить эти дни в полном одиночестве. Можно свободное время посвящать подготовке к новогодним праздникам. Преображение жилища должно пройти на ура. Не нужно много времени думать о работе и пропадать в офисе. Близкие ждут внимания, тепла и любви.
Весы
Именно о финансовых делах стоит думать сейчас в первую очередь. Не стоит отлынивать от работы, лениться. Нужно правильно спланировать свои дела, а также не жаловаться начальству или коллегам на усталость, отсутствие настроения. Если удастся перетерпеть невзгоды этой недели, то Весов могут ожидать повышения, финансовые поступления, большой успех.
Скорпион
У Скорпионов наступает неделя, идеально подходящая как для финансовых операций и покупок, так и для работы, упорного труда, любви, романтики и свиданий. Представителям этого знака удастся найти вторую половинку или укрепить уже существующие отношения. Всем, кто находится в поисках, желательно проверять любовную совместимость. Есть шанс наткнуться на человека, который принесет больше проблем, чем счастья.
В этот период не стоит пытаться прыгнуть выше головы. Нужно спокойно расценивать любую ситуацию и здраво оценивать свои возможности. Не стоит стрессовать из-за каждой мелочи, потому что сейчас эмоциональная стабильность является синонимом счастья. Павел Глоба также рекомендует не брать кредитов, не давать и не брать деньги в долг. Со всеми финансовыми задачами лучше справляться в одиночку.
Стрелец
У Стрельцов ожидаются некоторые трудности на работе и бизнесе во второй половине рабочей недели. Апогеем негатива станет среда. Заговоры от неприятностей помогут пережить все невзгоды с минимальными потерями. Большая удача ждет представителей творческих профессий, а также всех, чья деятельность напрямую связана с помощью окружающим, с общением и цифрами.
В первые пару дней недели Стрельцам стоит заняться новогодними приготовлениями и покупкой подарков для близких. Пришло время также проявить активность и в любви. Можно смело переводить отношения на новый уровень, признаваться в любви, знакомиться с родителями второй половинки. Выходные желательно провести вместе с родственниками.
Козерог
На работе идеальное время для монотонного труда, без принятия сложных и срочных решений. С коллегами также стоит поменьше ссориться и побольше проявлять уважения. Павел Глоба советует не бояться коллективного труда и обмена информацией. Любые советы, поступающие от коллег, стоит воспринимать всерьез, особенно 20 декабря, в самый неблагоприятный день.
Водолей
18 и 19 декабря для Водолеев наступит очень благоприятное время. Можно будет существенно преуспеть в любви и в работе, в делах финансовых. Секретом успеха для этих людей станет устремление своего взгляда в будущее. Если что-то не получается, то нужно не зацикливаться на этом, а двигаться дальше. В любви стоит быть предусмотрительнее, проверяя совместимость с новыми партнерами.
В семейных делах представителей этого знака ожидают новые приключения, Это будет очень радостное время, в которое Водолеям удастся сблизиться с родными и близкими, начать новую главу любовных отношений, повеселиться от души и сделать все важные приготовления к грядущим праздникам. Желательно всё успеть сделать до воскресенья, потому что последний день недели будет достаточно ленивым.
Рыбы
Финансовая и рабочая сферы будут очень важными для Рыб. Вселенная настроится на помощь представителям этого знака Зодиака, поэтому их ожидает успех. Необходимо сосредоточиться на какой-то одной сфере — на любви и семье или на работе. В финансовом направлении стать успешнее этим людям помогут денежные приметы и их мощная интуиция.
В любовных делах стоит обратить внимание на факты. Не нужно верить чьим-то домыслам, сплетням, потому что на основе этих данных можно построить неправильное мнение о человеке. Это идеальное время для поисков второй половинки, для свиданий и романтики, скоротечных романов. Можно просто проводить больше времени с друзьями, если появится такое желание. Можно и даже нужно менять обстановку, отправляясь в деловые путешествия, командировки.