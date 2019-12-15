Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря

Лев

В такие периоды нужно работать, любить и отдыхать не потому, что так заведено. Ко всему стоит подходить с душой. Также астрологи настоятельно рекомендуют не верить слухам. Враги постараются на этой неделе помешать успешному выполнению обязанностей. Чтобы не потерпеть обидное поражение, лучше доверять не людям, а собственной интуиции.

В финансовой сфере полезными будут шепотки на богатство и достаток, а в любви можно воспользоваться собственным врожденным обаянием. Тем, кто пока одинок, оно поможет в соблазнении представителей противоположного пола. Семейным Львам лучше побыть рядом с родными на выходных, вместе начать приготовления в новогодним праздникам, веселиться и радоваться жизни.

Дева

Девам на этой неделе будет улыбаться удача, но рисковать и тратить время понапрасну астрологи все равно не советуют. Представителей этого знака могут волновать вопросы, которые не были решены ранее. Из-за этого возможно появление негативных мыслей и неуверенности. Избавиться от негативных эмоций помогут три эффективных метода.

Это будет идеальное время для совершения покупок для грядущих праздников, а также просто для обновок. В плане покупки подарков важно выбирать именно то, о чем близкие давно мечтали. Еще астрологи советуют как можно меньше проводить времени взаперти. Нужно больше дышать свежим воздухом и двигаться.

Весы

Весам улыбнется удача на этой неделе практически во всех сферах, но силы и энергетика будут быстро кончаться. Восполнить запас сил поможет дыхательная гимнастика , а также своевременный отдых, развлечения и любимые хобби. Возможно, что в первые пару-тройку дней на работе или в домашних делах будет максимальный загруз. Это значит, что стоит засучить рукава и взяться за дело всерьез.

Во второй половине недели стоит заняться повышением квалификации, усвоением новых знаний. Возможно появление неприятных сплетен, на которые астрологи советуют вовсе не реагировать. Любовь на второе место не уйдет, поэтому каждый день нужно находить время для романтики и совместных дел.

Скорпион

Скорпионов ждут приятные изменения, и некоторые окажутся поистине судьбоносными. Понять, что скоро жизнь претерпит некоторые изменения, помогут пять особых признаков. Многие Скорпионы смогут открыть в себе новые таланты, найти новую работу или увлечение, познакомиться с важными людьми. Перед завершением года не стоит принимать поспешные решения, поэтому лучше всё обдумать.

Астрологи советуют людям этого знака не переоценивать свои возможности. Если появятся новые идеи, их лучше обсудить с коллегами и партнерами. Соблазн поступить по-своему будет велик, но с ним лучше бороться всеми доступными способами. В веренице дел стоит не забывать об отдыхе.

Стрелец