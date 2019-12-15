СМОТРИ ⟩ Голая Любовь Успенская залезла в ванну во время ток-шоу

Эпатаж – это второе имя певицы. Ведь она нередко любит шокировать публику провокационными нарядами и действиями. На этот раз Успенская решила принять ванну прямо в эфире телешоу Малахова «Привет, Андрей», пишет Kleo.ru.
Своим эффектным появлением артистке даже удалось переплюнуть Елену Воробей, которая в программе оседлала верблюда. Как сказал ведущий, Любовь в ванной лежала абсолютно голая. Во время перфоманса она спела песню «Чайная роза» совместно с рэпером Сайго. К слову, песня не менее вызывающая: в тексте присутствуют нецензурные выражения.
Гости, которые находились в телестудии, были очень смущенны происходящим. Женщины смотрели на Успенскую в ванне большими глазами, а мужчинам явно нравилось – они постоянно улыбались. В конце выступления звезда выбежала из ванны, и вся в пене покинула сцену. Пока ее не было Малахов показал зрителям подборку самых откровенных образов знаменитости. Потом исполнительница вернулась уже в одежде: она облачилась в блестящее мини-платье и высокие сапоги.
Отметим, что недавно поклонники заподозрили артистку в очередной пластической операции. Ведь в Сети появилось фото, как Любовь встречается с известным хирургом. Как предположили поклонники, певица хочет исправить последствия неудачного вмешательства. Такие выводы пользователи сделали из-за того, что на снимках с врачом Успенская выглядит совсем не так, как прежде. Кроме того, метаморфозы в ее внешности подписчики назвали чудовищными.