СМОТРИ ⟩ Голая Любовь Успенская залезла в ванну во время ток-шоу

Своим эффектным появлением артистке даже удалось переплюнуть Елену Воробей, которая в программе оседлала верблюда. Как сказал ведущий, Любовь в ванной лежала абсолютно голая. Во время перфоманса она спела песню «Чайная роза» совместно с рэпером Сайго. К слову, песня не менее вызывающая: в тексте присутствуют нецензурные выражения.

Гости, которые находились в телестудии, были очень смущенны происходящим. Женщины смотрели на Успенскую в ванне большими глазами, а мужчинам явно нравилось – они постоянно улыбались. В конце выступления звезда выбежала из ванны, и вся в пене покинула сцену. Пока ее не было Малахов показал зрителям подборку самых откровенных образов знаменитости. Потом исполнительница вернулась уже в одежде: она облачилась в блестящее мини-платье и высокие сапоги.