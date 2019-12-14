Сменила имя и имидж? Что происходит с дочерью певицы Валерии

Однако недавно поклонники Шульгиной, послушав ее новую грустную песню «Сигарета», забили тревогу. Они уверены, что девушка рассталась с любовником после его измены.

Фанатов насторожила строчка: «По разным берегам разбежались тут и там. Хоть еще в одной кровати по утрам». Вдобавок Анна и Слэм перестали выкладывать в Сеть совместные фото.

В подростковом возрасте дочка Валерии была пухляшкой, но потом заметно похудела и превратилась в настоящую красавицу. Как и ее братья, она стала профессионально заниматься музыкой. Окончила Щукинское училище по специальности «драматическая актриса театра и кино» и стала певицей. Правда, пока ни одна композиция Ани не выстрелила. До уровня хитов ее звездной родительницы ей еще петь и петь. Но мама и дочка уверены, что рано или поздно Шульгина станет суперзвездой.