Гороскоп на 13 декабря: Раки встретят давних знакомых, а Козерогам полезно сменить обстановку

Овен

Остерегайтесь обмана, а также постарайтесь не уезжать в дальнюю дорогу. Этот день лучше провести поближе к дому.

Телец

Если вы любите загадки, неожиданности и сюрпризы, то этот день вас приятно порадует и даже удивит.

Близнецы

Найти выход из проблемной ситуации, в которой вы неожиданно для себя окажетесь, вам поможет близкий друг, пишет «Сегодня».

Рак

Готовьтесь к встрече со старым знакомым, с которым вы давно не виделись. Будет полезно возобновить связи.

Лев

В вашей семье возможны разногласия с родственниками. Постарайтесь не усугублять конфликт – вы ничего не добьетесь.

Дева

Общение с начальством и коллегами окажется плодотворным и позволит вам реализовать интересные идеи.

Весы

Вас ждет важная новость. Постарайтесь уделить время желаниям близкого человека – ваши старания не пройдут даром.

Скорпион

Если вас попросят о помощи, не отказывайте, даже если придется изменить свои планы. Люди дороже обстоятельств.

Стрелец

Старайтесь более внимательно и ответственно подойти к своим рабочим обязанностям, чтобы к вам не было нареканий.

Козерог

День подходит для смены обстановки и поиска новых впечатлений. Это поднимет настроение и зарядят позитивом.

Водолей

Вы погрязли в мелочах, за которыми рискуете пропустить и не увидеть что-то более главное в вашей жизни.

Рыбы