Гороскоп на 13 декабря: Раки встретят давних знакомых, а Козерогам полезно сменить обстановку

Сегодняшняя пятница идеально подходит для примирения и мудрой радости. Как говорил известный художник и философ Николай Рерих: «Радость дает человеку какие-то особые силы, причины которых еще не установлены наукой. Она наполняет человека каким-то особым светом». Эти 17-е лунные сутки — время новых радостных открытий и неожиданно прекрасных сюрпризов.
Овен
Остерегайтесь обмана, а также постарайтесь не уезжать в дальнюю дорогу. Этот день лучше провести поближе к дому.
Телец
Если вы любите загадки, неожиданности и сюрпризы, то этот день вас приятно порадует и даже удивит.
Близнецы
Найти выход из проблемной ситуации, в которой вы неожиданно для себя окажетесь, вам поможет близкий друг, пишет «Сегодня».
Рак
Готовьтесь к встрече со старым знакомым, с которым вы давно не виделись. Будет полезно возобновить связи.
Лев
В вашей семье возможны разногласия с родственниками. Постарайтесь не усугублять конфликт – вы ничего не добьетесь.
Дева
Общение с начальством и коллегами окажется плодотворным и позволит вам реализовать интересные идеи.
Весы
Вас ждет важная новость. Постарайтесь уделить время желаниям близкого человека – ваши старания не пройдут даром.
Скорпион
Если вас попросят о помощи, не отказывайте, даже если придется изменить свои планы. Люди дороже обстоятельств.
Стрелец
Старайтесь более внимательно и ответственно подойти к своим рабочим обязанностям, чтобы к вам не было нареканий.
Козерог
День подходит для смены обстановки и поиска новых впечатлений. Это поднимет настроение и зарядят позитивом.
Водолей
Вы погрязли в мелочах, за которыми рискуете пропустить и не увидеть что-то более главное в вашей жизни.
Рыбы
Чтобы выйти из проблемной ситуации, вам предстоит разобраться в каждой ее части по отдельности.