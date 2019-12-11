Мало или много? Житель Эстонии тратит примерно столько на рождественские подарки

Мы задали простой вопрос о том, сколько люди планируют потратить денег на пдарки для своих близких, родственников и друзей. Ответы показывают, что эта сумма составяет 128 евро. В то же время 5% респондентов заявили, что сделают подарок за 300 евро и более,