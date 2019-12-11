Ср, 11.12.2019
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Мало или много? Житель Эстонии тратит примерно столько на рождественские подарки

Подарки. Фото иллюстативное.

ФОТО: Shutterstock

Рождественское ралли набирает обороты, а места в торговых центрах с каждым днем становится все меньше. Однако из года в год всех интересует сколько денег тратит средний житель Эстонии на рождественские подарки, и правда стала известна.

Согласно исследованию, проведенному по заказу Credit24, средняя сумма, потраченная в этом году на покупку рождественских подарков, составляет 128 евро, об этом сообщает Uudised.tv3.

Мы задали простой вопрос о том, сколько люди планируют потратить денег на пдарки для своих близких, родственников и друзей. Ответы показывают, что эта сумма составяет 128 евро. В то же время 5% респондентов заявили, что сделают подарок за 300 евро и более,

— сказал Джанар Калмус, глава отдела по работе с партнерами в Credit24.

Представляя результаты опроса, Калмус отметил, что 6% людей планируют потратить менее 20 евро на подарки.

32% респондентов делают подарки в диапазоне 100-200 €. Интересно, что в отлчие  от женщин, мужчины готовы потратить на подарки около 75 евро.

По сравнению с американцами эстонцы действительно скромны.

Согласно исследованию, проведенному USA Today, американцы планируют потратить на рождественские подарки в этом году в среднем 1 047,83 доллара.

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