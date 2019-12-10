Вт, 10.12.2019
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Богомолов засветил на видео голую грудь Собчак
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Константин Богомолов и Ксения Собчак

ФОТО: Dmitry Bulanov/TASS

В начале декабря супруги телеведущая и блогер Ксения Собчак и эпатажный режиссер Константин Богомолов отправились на Мальдивские острова на неделю, чтобы погреться на солнышке и отдохнуть от серых будней.

Надо отметить, что на сей раз Ксения взяла с собой сына от Максима Виторгана Платона, о чем свидетельствуют многочисленные фото, появившиеся в соцсети телеведущей.

Как поделилась с фолловерами теледива, небольшие каникулы перед финишной прямой к концу году удались на славу. Супруги набрались сил для работы в известном своей суматохой перед праздниками декабре.

Однако не все подписчики порадовались за молодоженов. Сначала скандальную телеведущую раскритиковали за «дряблое пузо». А теперь под критику попал и Константин Богомолов за опубликованное видео, где пара нежилась на яхте.

На записи запечатлена счастливая Собчак, у которой сквозь белое легкое платье от Wisdom Moscow просвечивается грудь. Это то и стало поводом для пересудов. «О главном», - коротко с любовью подписал ролик Константин Богомолов.

Некоторые попытались пристыдить безмятежную парочку за проявленное безрассудство, но большинство видели лишь излучающую безграничное счастье Ксению «глазами любимого». Впрочем, свою порцию хейта от поклонников телеведущая и режиссер получили сполна, пишет Topnews.

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