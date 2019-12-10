Богомолов засветил на видео голую грудь Собчак

Надо отметить, что на сей раз Ксения взяла с собой сына от Максима Виторгана Платона, о чем свидетельствуют многочисленные фото, появившиеся в соцсети телеведущей.

Как поделилась с фолловерами теледива, небольшие каникулы перед финишной прямой к концу году удались на славу. Супруги набрались сил для работы в известном своей суматохой перед праздниками декабре.

Однако не все подписчики порадовались за молодоженов. Сначала скандальную телеведущую раскритиковали за «дряблое пузо». А теперь под критику попал и Константин Богомолов за опубликованное видео, где пара нежилась на яхте.

На записи запечатлена счастливая Собчак, у которой сквозь белое легкое платье от Wisdom Moscow просвечивается грудь. Это то и стало поводом для пересудов. «О главном», - коротко с любовью подписал ролик Константин Богомолов.