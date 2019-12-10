Ольга Бузова повторила в клипе образ Мадонны с конусообразным бюстгальтером

Речь идет о конусообразном корсете от Жана-Поля Готье, в котором певица, по мнению ее фанатов, смотрелась довольно органично. К слову, в видео Бузова предстала в роли роковой красотки, но, несмотря на все ее усилия, по сюжету, парни не торопятся делать первый шаг, а некоторые и вовсе не обращают внимания.

«Тема актуальна, девочки мои. Давайте признавайтесь, знакомо? Насколько часто вам встречаются мужчины, которые заняты исключительно собой, своими делами и увлечениями настолько сильно, что совсем забывают оглянуться по сторонам и увидеть рядом прекрасных девушек? Эх, эта статистика... Парни, знайте, именно для вас, мы, девочки, стараемся. Ну и конечно, хотим внимания, взглядов и наших совместных танцев», — поделилась Бузова в личном блоге, показав подписчиков кадры из музыкального ролика.