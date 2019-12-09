Настя Ивлеева ответила на вопрос о детях

Телеведущая только недавно вышла замуж за рэпера Элджея, а поклонники уже засыпали ее вопросами о наследниках. Звезда «Орла и решки» решила поставить все точки над «i», ответив, что пока не планирует стать матерью, пишет Starhit.ru.
Несмотря на то, что 28-летняя Настя Ивлеева и 25-летний Элджей сыграли свадьбу тайно, общественность быстро узнала о счастливом событии в жизни звезд. Повышенный интерес к их персонам не удивителен, ведь каждый весьма популярен в своей сфере. Однако не успели влюбленные насладиться медовым месяцем, как в Сети появились неприятные слухи. Одни говорили, что новоиспеченные супруги уже успели развестись, другие и вовсе заподозрили у телеведущей внематочную беременность. К вороху сплетен прибавились и навязчивые вопросы о будущих наследниках.
Вчера звезда «Орла и решки» решила пролить свет на супружеские планы. Ивлеева отметила, что интересоваться подобными деталями бестактно. Кроме того, сейчас они с Элджеем больше увлечены карьерой, нежели мыслями о пополнении. «Поскольку этот вопрос задают очень часто я, пожалуй, на него отвечу, — говорила она в микроблоге. — Но скажу так, я его терпеть не могу, потому что это верх невоспитанности — спрашивать у людей, когда они собираются выходить замуж и тем более, когда рожать детей».
Настя считает, что женщина не обязана думать исключительно о материнстве. По мнению телеведущей, она вправе наслаждаться жизнью, пока лично не примет решение обзавестись ребенком. «Вы сейчас обалдеете, но у многих девочек жизнь крутится не только вокруг того, чтобы выйти замуж и родить ребенка, — негодовала звезда. — У них есть интересы, например, в отношении построения бизнеса, путешествий, да и вообще огромного количества вещей, которые нас развивают и делают счастливыми. И если человек не пришел к тому решению, о котором вы спрашиваете, значит, он не хочет этого, не готов, и очень глупо жить с позицией — если родила лучшая подруга, то и тебе срочно нужно. И уж тем более думать о каких-то возрастных историях. Прекратите, пожалуйста, задавать мне этот глупейший вопрос и жить по стереотипам».
Однако не все восприняли ее слова положительно. Некоторые посчитали, что Ивлеева таким образом негативно отозвалась обо всех матерях и тех, кто мечтает о родительстве. «А ты не думала, что для большинства главное — семья, и каждый делает свой выбор сам?» — возмущались подписчики. Блогер же поспешила объяснить, что ее высказывания имели совершенно другой характер. «Мой ответ был адресован людям, которые задают бестактные и личные вопросы, а не всем матерям! Хотя, судя по реакции, вы, наверное, его и задавали», — написала звезда.