2019 год вот-вот закончится, и многих уже интересует точный астрологический прогноз на январь 2020 года. Специалисты, которые изучают влияние на человека звёзд и планет, не подвели: гороскоп на январь 2020 года от настоящих астрологов уже есть, и мы вам расскажем обо всех рекомендациях, пишет Слово без границ.
Наступает непростой год Белой Металлической Крысы, кроме того: 2020 год — високосный! Считается, что в этот период нельзя принимать необдуманные решения и пренебрегать прогнозами астрологов: они укажут на те моменты, которые требуют вашего внимания больше остальных. Начало 2020 года будет удачным не для всех знаков Зодиака, но оптимизм и вера в лучшее смогут исправить любую ситуацию.
Овен
Точный гороскоп на январь 2020 года для Овнов предсказывает, что для них второй зимний месяц выдастся удачным. Но только в том случае, если представители данного знака не будут поступать эгоистично! Терпение и неустанный труд приведут вас к успеху в карьере и продвижению по службе.
Кроме того, прогноз на январь 2020 года для Овнов гласит: вы познакомитесь с человеком, который, возможно, очень скоро станет вашим постоянным спутником! Главное, не лукавьте и не лгите, стараясь произвести хорошее впечатление.
Телец
Гороскоп для всех знаков зодиака говорит о том, что именно у Тельцов январь будет очень контрастным. Периоды неудач будут сменяться просто невероятным везением, потому ваша задача — поймать волну, на гребне которой можно прийти к успеху!
Особенное внимание нужно уделить здоровью: у вас могут начаться проблемы с сердцем и ЖКТ. Тельцам придётся немало трудиться в январе 2020 года, поскольку вариантов заработка будет много — но в любой области нужно будет прилагать усилия. Однако никакая работа не должна заменять вам поход к врачу, если того потребует самочувствие!
Близнецы
Точный гороскоп по знакам зодиака и году рождения определяет январь 2020 года, как отличное время для саморазвития Близнецов. Но сейчас вам придётся нелегко в финансовом плане, но отчаиваться не стоит: вам помогут выпутаться из долгов родственники и друзья.
Могут возникнуть трудности и в личной жизни, но виновником скандалов будете самолично вы. Принимать окончательное решение по поводу сохранения или разрыва отношений придётся тоже не вашему партнёру, а вам.
Рак
Астрологический прогноз на январь 2020 года для Раков гласит: сейчас самое лучшее время для налаживания связей и продвижения по службе. Но звёзды категорически советуют избегать вранья и запрещают ввязываться в какие-либо интриги: добром это для вас не кончится.
Если вы хотите получить признание окружающих, то постарайтесь обратить их внимание на собственные достижения. Это касается как карьеры, так и личных отношений, которые сложатся в январе хорошо исключительно благодаря вашим стараниям.
Лев
Несмотря на то, что у Львов продолжается непростой период в жизни, точный гороскоп на январь 2020 года предсказывает им безудержное веселье. Более того: вы наконец-то займётесь реализацией того дела, которое уже долгое время откладываете в «долгий ящик» — и оно принесёт вам огромное удовлетворение.
Личная жизнь у Львов наладится: любовный прогноз на январь 2020 года говорит о том, что вас ждёт романтическое свидание, которое закончится полной неожиданностью.
Дева
Представителям знака Зодиака Дева в январе 2020 года придётся непросто — грядут «тяжёлые времена». Гороскоп для всех знаков Зодиака гласит, что наступит тот день и час, в который вам придётся принимать непростое решение.
Астрологи предупреждают: в приоритете должна стоять исключительно ваша королевская персона, поскольку пока вы будете поступать в угоду другим, ничего хорошо не будет. В личное жизни Девам грозит штиль: одинокие представители этого знака так и не встретят свою любовь.
Весы
Весов ждёт стремительный карьерный взлёт, который станет возможным благодаря вашему опыту, знаниям и честолюбию.
Гороскоп на январь 2020 года предупреждает: если вы не перестанете уделять всё своё время исключительно продвижению по служебной лестнице, ваши остальные дела никуда не продвинутся!
Скорпион
Январь 2020 года станет непростым временем для Скорпионов: точный астрологический прогноз гласит о том, что вас одолеет тоска и ностальгия по давно утраченному прошлому.
Единственный разумный выход: оставить обиды и отчаяние там, где ему самое место — позади, и с гордо поднятой головой идти вперёд. У вас масса нерешённых проблем, гора из которых только растёт — пора расставить приоритеты и заняться важными вещами!
Стрелец
Весь январь вас будет одолевать странное чувство того, что вы забыли что-то сделать. И верно: когда-то вы давали обещания, которые так и не выполнили. Гороскоп на январь 2020 года советует вам в срочном порядке этим заняться!
В личной жизни у вас будет твориться хаос и, чтобы с ним разобраться, вам необходимо определиться с выбором партнёра.
Козерог
Этот месяц нельзя назвать удачным для Козерогов. Звёзды предупреждают о возможных ошибках, крахе планов и срыве договорённостей.
Однако есть выход: точный астрологический прогноз на январь 2020 года предлагает вам отправиться в путешествие — маленькое или большое, не имеет значение. В пути у вас точно всё сложится хорошо!
Водолей
Не прыгайте выше головы — вот главный завет от астрологов на январь 2020. Лучше меньше — но лучше, поскольку поставив себе высокую планку, вы можете выбиться из сил раньше, чем достигнете цели.
Зато в любви у Водолеев всё будет отлично, и вы получите массу положительных впечатлений от встреч с любимым человеком!
Рыбы
Точный гороскоп на январь 2020 года предсказывает вам: наступает идеальный период для реализации творческого потенциала! Смело принимайтесь за выполнение любой задумки, и результат ошеломит не только вас, но и окружающих.
Если проявите смекалку, то сможете в этот период не только получить удовольствие от своих шедевров, но и выгодно продать их ценителям.
Важно: гороскоп на январь 2020 года по году рождения гласит — исполнение своих желаний получат те, чьими тотемным животным являются Лошадь, Дракон и Собака.