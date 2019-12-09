Наступает непростой год Белой Металлической Крысы, кроме того: 2020 год — високосный! Считается, что в этот период нельзя принимать необдуманные решения и пренебрегать прогнозами астрологов: они укажут на те моменты, которые требуют вашего внимания больше остальных. Начало 2020 года будет удачным не для всех знаков Зодиака, но оптимизм и вера в лучшее смогут исправить любую ситуацию.

Овен

Точный гороскоп на январь 2020 года для Овнов предсказывает, что для них второй зимний месяц выдастся удачным. Но только в том случае, если представители данного знака не будут поступать эгоистично! Терпение и неустанный труд приведут вас к успеху в карьере и продвижению по службе.

Кроме того, прогноз на январь 2020 года для Овнов гласит: вы познакомитесь с человеком, который, возможно, очень скоро станет вашим постоянным спутником! Главное, не лукавьте и не лгите, стараясь произвести хорошее впечатление.

Телец

Гороскоп для всех знаков зодиака говорит о том, что именно у Тельцов январь будет очень контрастным. Периоды неудач будут сменяться просто невероятным везением, потому ваша задача — поймать волну, на гребне которой можно прийти к успеху!

Особенное внимание нужно уделить здоровью: у вас могут начаться проблемы с сердцем и ЖКТ. Тельцам придётся немало трудиться в январе 2020 года, поскольку вариантов заработка будет много — но в любой области нужно будет прилагать усилия. Однако никакая работа не должна заменять вам поход к врачу, если того потребует самочувствие!

Близнецы

Точный гороскоп по знакам зодиака и году рождения определяет январь 2020 года, как отличное время для саморазвития Близнецов. Но сейчас вам придётся нелегко в финансовом плане, но отчаиваться не стоит: вам помогут выпутаться из долгов родственники и друзья.

Могут возникнуть трудности и в личной жизни, но виновником скандалов будете самолично вы. Принимать окончательное решение по поводу сохранения или разрыва отношений придётся тоже не вашему партнёру, а вам.

Рак

Астрологический прогноз на январь 2020 года для Раков гласит: сейчас самое лучшее время для налаживания связей и продвижения по службе. Но звёзды категорически советуют избегать вранья и запрещают ввязываться в какие-либо интриги: добром это для вас не кончится.

Если вы хотите получить признание окружающих, то постарайтесь обратить их внимание на собственные достижения. Это касается как карьеры, так и личных отношений, которые сложатся в январе хорошо исключительно благодаря вашим стараниям.

Лев

Несмотря на то, что у Львов продолжается непростой период в жизни, точный гороскоп на январь 2020 года предсказывает им безудержное веселье. Более того: вы наконец-то займётесь реализацией того дела, которое уже долгое время откладываете в «долгий ящик» — и оно принесёт вам огромное удовлетворение.