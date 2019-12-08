Дикие танцы полуголой Глюкозы на концерте в Москве ошарашили фанатов

На записи видно, что для своего номера Глюкоза выбрала сексуальный наряд, облегающий стройную фигуру звезды. Короткая юбка открывала вид на ноги, а топ подчеркивал грудь. Во время танца легкая юбка буквально разлеталась,

В итоге подруга певицы Перминова буквально была шокирована энергией Глюкозы. Модель опубликовала фото, на котором артистка обнажает бедро во время танца, задрав подол. Разудалая певица высоко поднимала ноги, размахивала руками и демонстрировала свое тело со всех ракурсов.

Подписчики отреагировали на шоу по-разному, кто-то связал развязное поведение певицы со слухами о ее разводе с бизнесменом Александром Чистяковым.