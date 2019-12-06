«Пусть Мурат кусает локти»: Ани Лорак восхитила точеной фигурой в дерзком мини

41-летняя Ани Лорак сообщила о выходе нового клипа «Мы нарушаем», опубликовав в Instagram свежий кадр со съемочной площадки. Перед объективом фотокамеры украинская исполнительница предстала в дерзком мини, похваставшись фигурой, пишет Телепрограмма.
Знаменитость продемонстрировала соблазнительные очертания звездного тела, отметившись на фото в трендовом костюме стиля total black с укороченным топом и юбкой. Особый акцент певица сделала на талии. Одним из первых с выходом нового клипа Лорак поздравил 65-летний Игорь Крутой.
Молодец, Каролина!
— обратился к Ани композитор.
Сама певица в недавнем интервью призналась, что развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу дался ей нелегко. Однако Лорак сумела справиться с личными переживаниями благодаря творчеству и восьмилетней дочери Софии. По словам Ани, ей посчастливилось обрести настоящее женское счастье.
Украинская исполнительница строит отношения с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Кроме того, певица объяснила, почему так редко появляется с возлюбленным на публике. Как выяснилось, избранник артистки не терпит публичности. Именно по этой причине молодой человек отказывается сопровождать Ани на вечеринках.
«Сногсшибательная просто!», «Пусть Мурат кусает локти», «Очаровательна», «Как вы похорошели рядом с любимым», «Ани, вы лучшая», «Идеал мечтаний, божественная», — прокомментировали фото Лорак ее верные почитатели.