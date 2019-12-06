«Пусть Мурат кусает локти»: Ани Лорак восхитила точеной фигурой в дерзком мини

Знаменитость продемонстрировала соблазнительные очертания звездного тела, отметившись на фото в трендовом костюме стиля total black с укороченным топом и юбкой. Особый акцент певица сделала на талии. Одним из первых с выходом нового клипа Лорак поздравил 65-летний Игорь Крутой.

Молодец, Каролина!

— обратился к Ани композитор.

Сама певица в недавнем интервью призналась, что развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу дался ей нелегко. Однако Лорак сумела справиться с личными переживаниями благодаря творчеству и восьмилетней дочери Софии. По словам Ани, ей посчастливилось обрести настоящее женское счастье.

Украинская исполнительница строит отношения с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Кроме того, певица объяснила, почему так редко появляется с возлюбленным на публике. Как выяснилось, избранник артистки не терпит публичности. Именно по этой причине молодой человек отказывается сопровождать Ани на вечеринках.