Что дарить каждому из знаков Зодиака, чтобы по-настоящему его обрадовать

Овен

Овны радуются подаркам искренне, как дети. И не имеет значения, что именно вы спрячете в коробку, главное, чтобы сама коробка была красивая, яркая, с огромным бантом. А внутри можно спрятать подарок за разноцветной шуршащей мишурой. Овны обожают само ощущение праздника. Поэтому обязательно уделите особенное внимание оформлению подарка.

Телец

А вот Тельцы любят дорогие качественные подарки. Лучше выбрать одну помаду, но известного бренда, чем целую коробку бюджетной косметики. Ценят все, что делает их жизнь более комфортной.

Близнецы

Близнецы по достоинству оценят любой подарок, который поможет расширить их кругозор. От банальной книги до поездки в другую страну с экскурсией. Вы можете порадовать их подпиской на научно-популярный журнал или телефоном со всякими современными наворотами.

Рак

Раки обожают что-нибудь коллекционировать. Поэтому ваша задача – узнать, что именно. Не пугайтесь, обычно в их коллекциях всякие милые мелочи, а не картины известных художников. Если не хотите искать уникальную почтовую марку или сто десятую чашку с котом, то подарите что-нибудь мягкое и пушистое. Раки обожают приятные тактильные ощущения.

Лев

Король есть король. И подарок должен быть на высоте, и его вручение. Чем больше цветов, салютов и поздравлений, тем лучше. Дарите Львам произведения искусства, а Львицам – дорогие украшения. Так вы точно не прогадаете.

Дева

А вот Дева искренне обрадуется практичному подарку. Бытовая техника, посуда, занавески, постельное белье – вам есть из чего выбрать. Аккуратно упакуйте подарок и дополните его красивым ярким букетом. Этого будет достаточно, чтобы порадовать Деву.

Весы

Вот с кем сложно в плане подарка, так это с Весами. Тут важен не только подарок, но и то, как вы организуете праздник. Мало просто вручить коробку. Нужно придумать целую программу с билетами в театр, ужином в ресторане или прогулкой в парке аттракционов. Чем больше времени и внимания вы готовы отдать Весам, тем больше вы их осчастливите.

Скорпион

Скорпионы любят тайну, поэтому не вздумайте дарить им подарки без упаковок. Чем больше загадки, тем лучше. Скорпион получает удовольствия от предвкушения и догадок о том, что же прячется в коробке. Подарки Скорпионам лучше выбирать дорогие или с выдумкой, символическим сувениром их не удивишь.

Стрелец

Стрелец обрадуется подарку-путешествию. Если есть деньги, подарите билеты на экзотические острова. Если же это не предусмотрено вашим бюджетом, то пригласите на профессиональную тематическую экскурсию по городу. Огромное значение Стрелец придает поздравительному тексту, уж продумайте его заранее.

Козерог

Если вы готовите подарок для Козерога, то даже не рассматривайте витрины с милыми романтичными штучками, он такое добро не оценит. Лучший подарок для Козерога – это практичная полезная вещь. Но цветы оставьте, цветы Козерогу по вкусу. И лучше сразу несите целую корзину.

Водолей

Выбирая подарок для Водолея, подключите свое чувство юмора, потому что этот знак Зодиака оценит оригинальность и выдумку подарка, как никто другой. Практичные подарки кажутся ему слишком скучными. Главные критерии при выборе подарка – это смысловая нагрузка и уникальность.

Рыбы