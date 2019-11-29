Что подарить на Новый год 2020 разным знакам Зодиака

Хозяйка года Белая Металлическая Крыса — сообразительное, хитрое, любопытное и очень практичное животное. Она покровительствует людям интеллектуальных и творческих профессий. Белая Крыса просто обожает сюрпризы, основанные на грамотном обращении с деньгами: бесполезными вещицами в 2020 году мало кого обрадуешь, а вот практичными подарками можно не только удивить близких, но и привлечь благосклонность Крысы.

В преддверии Нового года эксперты dailyhoro.ru решили облегчить поиски хорошего подарка и опубликовали список универсальных презентов по знаку Зодиака.

Овен

Независимый, соблазнительный и эффектный — Овна сложно обойти вниманием. А значит, и подарок должен быть ему под стать. Первое правило — презент должен быть лучшим. Второе правило — практичным и уникальным. Поскольку 2020 год для Овна будет очень успешным с материальной точки зрения, астрологи советуют подарить ему что-то, что ускорит достижение целей. Приятным сюрпризом будет книга на тему психологии или самообразования, интеллектуальная игра, абонемент в спортзал или сертификат на повышение квалификации.

Телец

Телец обычно поражает своей продуктивностью и упорством. Ему можно подарить небольшой лэптоп или функциональный смартфон. Представитель этого знака тщательно следит за своими деньгами и неравнодушен к дизайнерским вещам, а значит, с большой признательностью примет новый кошелек или брендовую обувь. Еще один беспроигрышный вариант — денежные талисманы для дома , которые поспособствуют финансовому процветанию.

Близнецы

Близнецы неизменно общительны, обаятельны и элегантны. Они из тех, кто задает моду, а не следует ей. Они всегда в курсе важных событий и отлично ориентируются в новых тенденциях. Близнецы чтят дружбу и обожают дружеские посиделки, поэтому наверняка нуждаются в настольных играх, новой посуде, хорошем комплекте для барбекю. Вся жизнь для них — сплошная вечеринка, поэтому если хотите обрадовать Близнеца, то отправьте ему фанты, бутылку игристого или набор дизайнерских бокалов.

Рак

Во многих древних текстах по астрологии Рак фигурирует как таинственный человек, который время от времени спасает мир. Представитель этого знака не на шутку увлечен всем, что связано с безопасностью, шифрованием, головоломками, так что различные флешки с кодовым замком, сейфы, гаджеты для дома и автомобиля станут для него идеальным подарком на 2020 год.

Лев

Лев виртуозно владеет искусством саморекламы, что неудивительно: он обожает внимание и хвалебные речи в свой адрес. У этого знака очень сильная энергетика и потрясающая харизма. Своим подарком вы должны выразить восхищение и любовь к его персоне. Всегда будут кстати дизайнерские и дорогие вещи, в идеале — от знаменитых брендов. Хорошее впечатление произведут и аксессуары. Также Лев будет в восторге от новой техники, с радостью примет билет на мюзикл или небольшое путешествие.

Дева