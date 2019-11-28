Второй на подходе: британская пресса сообщила, что 38-летняя Меган Маркл снова беременна

На днях британские СМИ сообщили, что герцоги Сассекские находятся в ожидании второго ребенка. Об этом инсайдер рассказал изданию Express.co.uk, при этом уточнив, что о грядущем пополнении Меган и Гарри будут молчать еще несколько недель, чтобы не привлекать лишнего внимания к Маркл.

Кроме этого, сообщается, что герцогиня решила второй раз рожать в Лос-Анджелесе и там же провести первые месяцы после родов. Такое решение Меган приняла из-за того, что во время первой беременности она чувствовала себя одинокой в Великобритании, пишет wmj.ru.