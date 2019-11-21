Ольга Бузова опубликовала фото в трусах на фоне Исаакиевского собора

Ольга Бузова, посетившая с концертом свой родной Санкт-Петербург, оставила земляков в некотором недоумении. Остановившись в отеле в историческом центре города, ночью певица устроила фотосессию в нижнем белье на балконе гостиничного номера с видом на Неву и Исаакиевский собор. Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Поклонники пришли в недоумение от увиденного, поскольку температура воздуха в Петербурге по ночам хоть и плюсовая, но близится к нулю.

«Ты не замерзла? На улице мороз, а ты раздетая! Заболеешь!» — пишут в комментариях обеспокоенные фанаты.

Иных же факт появления Бузовой в трусах в центре культурной столицы России возмутил.

«Волшебный Питер и Бузова в трусах», «Вертихвостка!», «Оля, ты голая в центре?!», «Почему опять в трусах?», — недоумевают подписчики.

Фотографии Ольги Бузовой смотрите ЗДЕСЬ!