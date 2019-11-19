Вы готовы к музыкальному чуду? Ярослав Сумишевский возвращается в Таллинн с концертом!

Ярослав — основатель и бессменный ведущий лучшего интернет-проекта «Народный Махор», участник шоу Первого канала «Три аккорда», исполнитель, который буквально взорвал всемирную паутину своим талантом.

Ярослав родился в городе Шахтерск (Сахалинская область) 18 октября 1983 года.

Ярослава Сумишевского, часто называют «феноменом» или «Народным артистом интернета». И все это неспроста, ведь Ярослав обладает уникальным голосом, невероятно красивым тембром и неотразимым обаянием.

Певец с большой теплотой и любовью относится к своим поклонникам, и эта любовь взаимна. Этот молодой исполнитель собирает полные залы по всей стране. А секрет — в его притягательности, душевности и большом профессионализме.

Вместе со своей группой Махор-Бэнд он посетил с концертами уже более 120 городов. Неизменно все концерты проходят в очень уютной и тёплой атмосфере, на его концертах всегда живой звук и непередаваемые эмоции от профессионального исполнения.

На Кремлевской сцене, Ярослав представит свою новую, сольную программу — «Я всю жизнь шел к тебе», где исполнит свои новые композиции и песни, которые уже стали настоящими хитами.