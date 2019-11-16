«Голос не обязателен»: Иосиф Пригожин поддержал желание Ольги Бузовой выступить на «Евровидении»

«Запретить мы ей этого не можем. Если есть желание такое у нее, то пусть выступает. Там и похуже люди бывали. Мы постоянно обсасываем это «Евровидение», как конфету, от которой уже одна палочка осталась. Ведь «Евровидение» это давно не про голос, то есть ей он не обязателен, это про песню. Хотя вопрос о том, как она все-таки живьем петь будет, остается. Может быть, она подтянется за это время, чувство ритма у нее есть. Если бы можно было петь под фонограмму или кто-то ей будет в уши напевать, чтобы она ноту выловила, то было бы неплохо. А так у нее не всегда получается попадать в ноты», — сказал Пригожин.