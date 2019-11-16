«Голос не обязателен»: Иосиф Пригожин поддержал желание Ольги Бузовой выступить на «Евровидении»

50-летний музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поддержал желание 33-летней телеведущей и певицы Ольги Бузовой представлять Россию на конкурсе «Евровидение». По словам мужа Валерии, среди участников музыкального состязания были артисты и похуже, а наличие голоса совсем не обязательно для удачного выступления.
«Запретить мы ей этого не можем. Если есть желание такое у нее, то пусть выступает. Там и похуже люди бывали. Мы постоянно обсасываем это «Евровидение», как конфету, от которой уже одна палочка осталась. Ведь «Евровидение» это давно не про голос, то есть ей он не обязателен, это про песню. Хотя вопрос о том, как она все-таки живьем петь будет, остается. Может быть, она подтянется за это время, чувство ритма у нее есть. Если бы можно было петь под фонограмму или кто-то ей будет в уши напевать, чтобы она ноту выловила, то было бы неплохо. А так у нее не всегда получается попадать в ноты», — сказал Пригожин.
Между тем, накануне появилась информация, что Ольгу Бузову на «Евровидение» не пустят. По мнению экспертов, директор Первого канала Константин Эрнст не даст певице представлять на конкурсе Россию. Однако, как говорит Пригожин, в желании Ольги выступить на конкурсе нет ничего зазорного. Ведь вся современная музыкальная индустрия давно не ориентируется на качественное исполнение песен.
«Сегодня вообще вся музыкальная индустрия превратилась во фрик-шоу, это я не именно про Олю, а в целом говорю. Именно фрик-шоу собирает залы. Мне вообще кажется, что у нас всего 2% населения обладает хорошим слухом, судя по тому, сколько немузыкальных людей стоит на сцене. Люди сейчас идут смотреть не на артиста, а на репертуар, который выстреливает», — заключил продюсер.