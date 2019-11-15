Сб, 16.11.2019
Эстонская певица Ника Марула покорила «Голос» на Первом канале СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Смотри, как прошла премьера по-русски в Таллинне и Нарве и кому достались подарки
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ФОТО: Народное Радио

Серия вечеров «В кино с Народным Радио» в Apollo Kino продолжается и сегодняшним вечером популярные радиоведущие Борис Горский и Алексей Исаченко порадовали кинозрителей подарками в Нарве! 

В нарвском кинотеатре Apollo Astri прошел специальный показ комедии «Ангелы Чарли», а перед сеансом были разыграны крутые призы. Ведущими вечера стали всем известные Борис Горский и Алексей Исаченко.

В Таллиинне зрители встретились в кинотеатре Apollo Ülemiste с Еленой Гордеевой, Витой Жуковой и Майей Виленчик. 

Смотри, кому достались призы!

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