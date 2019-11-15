Смотри, как прошла премьера по-русски в Таллинне и Нарве и кому достались подарки

В нарвском кинотеатре Apollo Astri прошел специальный показ комедии «Ангелы Чарли», а перед сеансом были разыграны крутые призы. Ведущими вечера стали всем известные Борис Горский и Алексей Исаченко.



В Таллиинне зрители встретились в кинотеатре Apollo Ülemiste с Еленой Гордеевой, Витой Жуковой и Майей Виленчик.