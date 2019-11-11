На Мадонну подал в суд ее же поклонник

Возмущенный фанат подает в суд на звезду, потому что та, по его мнению, нарушила договор между артистом и зрителем. Все дело в том, что Нейт Голландер, а именно так зовут поклонника Мадонны, приобрел три билета на будущее шоу поп-королевы, которое состоится 17 декабря на пляже Fillmore Miami. Изначально начало концерта было запланировано на 20:30 по местному времени, а после певица изменила его на 22:30.