Лариса Гузеева откровенно рассказала об опухоли у юной дочери

Лариса Гузеева подтвердила, что у дочери опухоль, однако успокоила взволнованных поклонников.

Послушайте, это доброкачественное. Это бывает у девочек,

– цитирует ведущую брачного шоу "Давай поженимся" Teleprogramma.pro.

Теперь, судя по комментариям в Сети, фанаты гадают, что у Ольги за "это", которое "бывает у девочек". Девушка не общается с представителями СМИ и на своей странице в соцсети Instagram не сообщает подробностей.

Напомним, что об опухоли Ольга рассказала сама. В приложении Stories она опубликовала фото компьютера – предположительно, в кабинете врача.

Опухоль вернулась в чат,

– написала дочь Гузеевой, переполошив фанатов и журналистов.