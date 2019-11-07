Лариса Гузеева откровенно рассказала об опухоли у юной дочери

Единственная дочь Ларисы Гузеевой Ольга сообщила, что у нее диагностирована опухоль, причем повторно. Репортеры связались с актрисой, чтобы выяснить подробности, пишут Дни.ру.
Лариса Гузеева подтвердила, что у дочери опухоль, однако успокоила взволнованных поклонников.
Послушайте, это доброкачественное. Это бывает у девочек,
– цитирует ведущую брачного шоу "Давай поженимся" Teleprogramma.pro.
Теперь, судя по комментариям в Сети, фанаты гадают, что у Ольги за "это", которое "бывает у девочек". Девушка не общается с представителями СМИ и на своей странице в соцсети Instagram не сообщает подробностей.
Напомним, что об опухоли Ольга рассказала сама. В приложении Stories она опубликовала фото компьютера – предположительно, в кабинете врача.
Опухоль вернулась в чат,
– написала дочь Гузеевой, переполошив фанатов и журналистов.
Ольга дала понять, что не исключает вероятности повторной операции. Вероятно, причину проблемы не искоренили. Кстати, в конце прошлого года девушка пожаловалась, что заболела незадолго до хирургического вмешательства.