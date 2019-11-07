Чт, 7.11.2019
Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые способны убить СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Лариса Гузеева откровенно рассказала об опухоли у юной дочери

Лариса Гузеева откровенно рассказала об опухоли у юной дочери

Лариса Гузеева с дочерью

ФОТО: Instagram

Единственная дочь Ларисы Гузеевой Ольга сообщила, что у нее диагностирована опухоль, причем повторно. Репортеры связались с актрисой, чтобы выяснить подробности, пишут Дни.ру.

Лариса Гузеева подтвердила, что у дочери опухоль, однако успокоила взволнованных поклонников.

Послушайте, это доброкачественное. Это бывает у девочек,

– цитирует ведущую брачного шоу "Давай поженимся" Teleprogramma.pro.

Теперь, судя по комментариям в Сети, фанаты гадают, что у Ольги за "это", которое "бывает у девочек". Девушка не общается с представителями СМИ и на своей странице в соцсети Instagram не сообщает подробностей.

Напомним, что об опухоли Ольга рассказала сама. В приложении Stories она опубликовала фото компьютера – предположительно, в кабинете врача.

Опухоль вернулась в чат,

– написала дочь Гузеевой, переполошив фанатов и журналистов.

Ольга дала понять, что не исключает вероятности повторной операции. Вероятно, причину проблемы не искоренили. Кстати, в конце прошлого года девушка пожаловалась, что заболела незадолго до хирургического вмешательства. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ