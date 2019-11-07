Гороскоп для всех знаков Зодиака на четверг: названы главные счастливчики сегодняшнего дня

Первая половина этого дня окажется благоприятным периодом для общения с большим количеством людей. Сейчас пребывание в толпе может повышать вашу энергетику и улучшать настроение. Первая половина дня окажется удачным периодом для интенсивного выражения своих чувств и эмоций. Это также прекрасное время для секса, так как вы сможете получить от процесса глубокое удовлетворение. Положение планет во второй половине этого дня сформирует созерцательное отношение к жизни и происходящему. Это время окажется прекрасным для живого общения со своими друзьями, чтения художественной литературы и просмотра телевизионных передач. На вечер также можно запланировать небольшую поездку или прогулку, пишет Dvorec.ru.
Овен
Утром внимание сконцентрировано на будущих изменениях, на явлениях общественной жизни, или на дружеском общении. Для действий, связанных непосредственно с вашей личной жизнью, семьей, бытом, выбирайте вторую половину дня. Вы сможете обдумать план работы, которую хотите скрыть от лишних глаз и ушей. Включите в круг своих забот дела, связанные с жизнеобеспечением, защитой дома и семьи, наследованием, завещаниями, страховками, долгами. Вечер подходит для переговоров на эти темы, для сбора документов, а также для припоминания нужных родственных связей, которые избавят вас от лишних хлопот.
Телец
Ваш деловитый настрой ослабеет, а запутанные обстоятельства прояснятся. Вы спокойнее взглянете на изменчивую обстановку. Во второй половине дня более удачны и результативны короткие поездки, поиски информации, но возможна лень или мечтательность. Общение станет более дружественным, неагрессивным. В диалоге с нужным человеком вы легко сумеете взять подходящий тон, а для выражения своих мыслей сможете подобрать удачные слова, намеки, образы. Благоприятны контакты с неофициальными партнерами, единомышленниками, переговоры о будущем, а также родственное и супружеское общение.
Близнецы
Волю беспредметному любопытству давайте в первой половине дня. Позже вам придется незаметно перейти от слов и общения к делу. Конкретные шаги, связанные с карьерой, переменой статуса, корректировкой планов, перенесите на период после 15 часов дня. Повседневные служебные контакты, работа с документацией пройдут легко, если вы будете слушать голос собственной интуиции и вовремя проявите уступчивость (например, внимательно отнесетесь к чужим потребностям или коллективным проблемам). Общение поможет вам заглушить или прояснить смутные опасения по поводу своего положения, обязанностей.
Рак
Утром и днем воздержитесь от решительных суждений и поступков, не придавайте слишком большого значения своим настроениям и тем более опасениям. Проницательность, обращение к коллективному опыту помогут вам правильно оценить происходящее. Вечер благоприятен для обдумывания новых действий. Это подходящее время для беседы или встречи с возлюбленными, словесного выражения эмоций, внутренних потребностей. Вечер позволит вам без напряжения, доверительно поговорить с ребенком, узнать о его нуждах, тайнах. Семейные отношения, родственные связи станут более ровными, комфортными.
Лев
Вечер - благоприятное время для решения семейных дел. Ваши уступки, жертвы по отношению к домочадцам и родственникам обязательно окажутся взаимными, что укрепит доверие между вами. Члены семьи выслушают рассказ о ваших затруднениях и опасениях (а возможно - и сами догадаются о том, что вас беспокоит), помогут советом, нужными сведениями. Вы сможете договориться о дальнейшей помощи с их стороны, проявляемой на деле, а не только на словах. Обоюдная сильная потребность друг в друге смягчит болезненные противоречия и сделает ваш дом настоящей крепостью, убежищем от невзгод.
Дева
Не планируйте на дневные часы больших нагрузок, занимайтесь привычными делами. Вы можете внести в них некоторые изменения (например, поменять порядок действий, или привлечь нового человека), но кардинальных новшеств вводить все же не стоит. Вечер благоприятен для супружеских контактов, встреч с единомышленниками. Вы можете дать или получить хороший, но неожиданный совет, если испытываете затруднения в сфере коллективной психологии, а также в таких областях, как бытовая техника, электроника, незнакомые вам средства и способы связи, оформление покупок и продаж.
Весы
Днем стоит доделать начатые накануне дела. Но можно, наоборот, попробовать отвлечься от напряжения, вызванного ими. Вечером появится возможность удачно обновить свою финансовую ситуацию. Попробуйте подключить необычный вид заработка, поработать в новом коллективе или по новому расписанию. Так вы сумеете продвинуться в решении материальных вопросов, снизить внутреннее беспокойство. Скрытность в деловых вопросах пойдет вам на пользу. Неожиданные решения, подсказанные интуицией и вдохновением, будут уместными - например, позволят сэкономить время, более рационально построить работу.
Скорпион
День располагает к тому, чтобы заняться частной жизнью. Вплоть до 15 часов дня есть смысл разобраться с домашними заботами. Если вы устали, то попробуйте устроить короткий перерыв, сбросить с себя возбуждение от активной деятельности и недавнего напряжения. Вечер благоприятен для любовных свиданий, интересного активного отдыха, интеллектуальных занятий и развивающих игр с детьми. Октябрьские Скорпионы могут правильно настроить себя на предстоящие подвиги, создав нужный комфортный психологический настрой путем чтения, общения, прослушивания музыки, творческих размышлений.
Стрелец
В дневные часы вы сможете достаточно хладнокровно отнестись к тому, что узнали, или к тому, что вдруг пришло вам на ум. Новые короткие поездки и попытки связаться с людьми не очень перспективны. Вечером люди вокруг вас проявят больше чувствительности, эмоциональности, те же свойства появятся и у вас. В это время будет трудно согласовать свои вкусы и предпочтения с мнением окружающих. В отношениях возможно временное охлаждение. Держите себя в руках, не теряйте душевного равновесия. Не пренебрегайте советом и сочувствием близких, беседа с ними может оказаться настоящим спасением.
Козерог
В течение дня ваши сомнения относительно материального положения улягутся. Вам придется смириться с неизбежным, но вы найдете в себе силы отказаться от несбыточных мечтаний. Удача, которой вы все же добились, послужит хорошим противовесом неприятным мыслям. Вечернее время очень удачно для связей, переговоров, работы с информацией и документами. Уединение, таинственность, необычный режим и новые интуитивные соображения будут стимулировать ваш ум, побуждая его справиться с мелкими препятствиями, выяснить непонятные детали. Связь с любимыми людьми может быть затруднена.
Водолей
Дневные часы дадут вам возможность остыть от напряженной работы, хотя вы и не способны полностью потерять интерес к тому, ради чего трудитесь. Вечером вы получите вознаграждение (материальную, нравственную или психологическую компенсацию) за вложенные усилия. Если это окажется не совсем то, на что вы рассчитывали, утешайтесь мыслью о том, что работаете на будущее, или на общую идею, близкую вам лично. Переговоры с работодателем о заработке, подписание финансовых документов в это время удачны. Благодаря интуиции и случаю вы сможете отчасти соединить желаемое и действительное.
Рыбы
Дневное время способствует уединенному творчеству. Не забывайте, что даже в одиночестве вы работаете и творите для других, а не только для себя - это придаст вам оптимизма, избавит от возможной депрессии. Вечер используйте для развития связей, для учебы, интуитивного постижения незнакомого материала во всей его глубине. Февральские Рыбы имеют великолепный шанс наладить понимание с близкими, выразить свои эмоции словами или оформить их на бумаге, в доступном и понятном виде. Также это неплохое время для переезда, для связи с отсутствующими или проживающими за рубежом близкими.