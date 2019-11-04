Школьница заработала более двух миллионов в Instagram, но только отец в бешенстве от ее фото

У Даниэль около 4 млн подписчиков в Instagram и почти 1,5 млн на Youtube, покорить модный среди молодёжи TikTok она тоже успела. Кроме того, девушка сотрудничает со многими брендами, в том числе Fashion Nova. Сейчас её состояние оценивается в 2,5 миллионов долларов (более 2 миллионов евро), пишет Daily Mail. Благодаря успеху дочки мать Даниэль бросила работу, переехала вместе с ней в Калифорнию и стала её менеджером.

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Однако против такого расклада выступил отец девушки Дастин Кон. Он и мать Даниэль никогда не были женаты и сейчас живут отдельно, но мужчина растил девочку до десяти лет. Он заявил, что его дочери всего 13 и он никогда не давал разрешения на то, чтобы она работала. Отец считает, что люди вокруг дочки и компании, с которыми она сотрудничает, просто эксплуатируют девочку и интересуются только деньгами. И не имеют на такое сотрудничество законного права.

Я никогда не давал разрешения на то, чтобы она снималась в рекламе или участвовала в шоу, и не дам. Она ещё ребёнок и не должна работать в таком юном возрасте. Но люди вокруг неё и эти компании заботились только о деньгах,

- сказала Дастин.

Дастин против того, чтобы дочь рекламировала купальники и бельё, выкладывая "полуголые фото". Также отец Даниэль выразил беспокойство, что она встречается с парнями, которые намного старше. И отметил, что хочет, чтобы она была счастлива, жила жизнью нормального ребёнка, а не "танцуя в нижнем белье".