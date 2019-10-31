Чт, 31.10.2019
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Самая маленькая кошка в мире попала на видео

ФОТО: Скриншот с видео

Пользователей Twitter умилил короткий ролик с ржавой или пятнисто-рыжей кошкой, которая считается самой маленькой на континенте и претендует на звание таковой в мире. Животные этого вида обитают в Индии и Шри-Ланке, пишет Сегодня.

Эксперты утверждают, что редкий зверь находится на грани вымирания. Насчитывается менее 10 тысяч особей.

К слову, ржавая или пятнисто-рыжая кошка питается мелкими животными и насекомым: ящерицами и мышами. Она ведет ночной образ жизни. Несмотря на умение хорошо лазать по деревьям, большую часть времени проводит, как правило, на земле. Длина тела взрослой особи – от 35 до 48 см, длина хвоста – от 15 до 30 см. Может весить от 900 граммов до полутора килограмм.

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