Самая маленькая кошка в мире попала на видео

Пользователей Twitter умилил короткий ролик с ржавой или пятнисто-рыжей кошкой, которая считается самой маленькой на континенте и претендует на звание таковой в мире. Животные этого вида обитают в Индии и Шри-Ланке, пишет Сегодня.
Эксперты утверждают, что редкий зверь находится на грани вымирания. Насчитывается менее 10 тысяч особей.
К слову, ржавая или пятнисто-рыжая кошка питается мелкими животными и насекомым: ящерицами и мышами. Она ведет ночной образ жизни. Несмотря на умение хорошо лазать по деревьям, большую часть времени проводит, как правило, на земле. Длина тела взрослой особи – от 35 до 48 см, длина хвоста – от 15 до 30 см. Может весить от 900 граммов до полутора килограмм.
Say hello to the world's smallest cat!#NationalCatDaypic.twitter.com/phQM3PYnGx— BBC Wales 🏴 (@BBCWales) October 29, 2019