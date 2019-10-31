Самая маленькая кошка в мире попала на видео

К слову, ржавая или пятнисто-рыжая кошка питается мелкими животными и насекомым: ящерицами и мышами. Она ведет ночной образ жизни. Несмотря на умение хорошо лазать по деревьям, большую часть времени проводит, как правило, на земле. Длина тела взрослой особи – от 35 до 48 см, длина хвоста – от 15 до 30 см. Может весить от 900 граммов до полутора килограмм.