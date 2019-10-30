Ср, 30.10.2019
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Мать Тимати показала трогательные кадры с новорожденным внуком

Тимати и его мать

ФОТО: Instagram

Симона Юнусова опубликовала в Instagram снимки с внуками. Мать рэпера Тимати продемонстрировала, как пятилетняя Алиса нежничает с младшим братом Ратмиром, пишут Дни.ру.

Все, что вы хотели узнать о Ратмире, но боялись спросить,

– написала Юнусова под фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Фолловеры пришли в восторг от снимков и одарили звездную семью комплиментами, не скрывая эмоций. "Так трогательно", "Какие лапочки, дай бог им здоровья!!!", "Какие сладуси", "Такие милахи! А Алиса не боится больше держать его на ручках?", "На кого похож?", "У Вас очень милые внуки! Добра и здоровья им", "Последнее фото – прям сама нежность", – умилились подписчики матери рэпера Тимати. Пользователи соцсети завалили Симону вопросами, на каждый из которых она постаралась ответить.

Отметим, дочь Тимати Алиса большую часть времени проводит с бабушкой. Несмотря на то, что ей было страшно прикоснуться к малышу в роддоме, сейчас девочка с удовольствием обнимает и целует братика.

Симона с энтузиазмом взялась за воспитание новорожденного Ратмира. Мать рэпера Тимати даже сделала татуировку в честь внука. Теперь на ее руке два рисунка в виде римских цифр с датами рождения детей рэпера.

Напомним, 16 октября в одном из элитных столичных роддомов модель Анастасия Решетова впервые стала мамой. Этот ребенок для рэпера Тимати второй. На родах присутствовал музыкант и его мама. Симона Юнусова в восторге от малыша – она не скрывает счастья и делится радостью с подписчиками в своем микроблоге.

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