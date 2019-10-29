Максим Фадеев рассказал о своем состоянии после сердечного приступа

Продюсер и композитор Максим Фадеев рассказал о своём самочувствии после перенесённого накануне сердечного приступа. По словам артиста, его состояние уже стабилизировалось, пишет Лайф.
Дорогие друзья, спасибо всем за поддержку! Вчера ночью мне действительно стало плохо, но сейчас моё состояние стабилизировалось и я уже вовсю работаю,
— написал Фадеев в Instagram.
Фадеев отметил, что музыка является для него жизнью, и пригласил всех на ближайший концерт.
Напомним, накануне стало известно, что медики диагностировали у продюсера приступ ишемической болезни из-за нервного истощения. Позже состояние артиста прокомментировала его подопечная — певица Ольга Серябкина.