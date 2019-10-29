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Лолита потребовала признать брак с пятым мужем фиктивным

Лолита и ее муж Дмитрий Иванов

ФОТО: Vitaliy Bezrukih / RIA Novosti

Как сообщил юрист артистки, слова Иванова о том, что Лолита якобы уклоняется от похода в загс, не соответствуют действительности, пишет Лайф.

Певица Лолита Милявская будет требовать суд признать свой брак с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым фиктивным. Об этом заявил адвокат артистки Сергей Жорин.

Ранее Иванов подал иск в суд с целью расторжения брака.

Подготовка по иску назначена на 10:30 утра. Для нас загадка, почему Иванов подал иск в суд. Он написал, что якобы Лолита уклоняется от похода в загс, но это не соответствует действительности,

— сказал Жорин РИА "Новости".

Юрист добавил, что ввиду новых "определённых обстоятельств" заявит ходатайство о признании брака фиктивным.

Напомним, Дмитрий познакомился с Лолитой на территории "Мосфильма" в 2009 году. Мужчина работал неподалёку в фитнес-клубе тренером. Певица снимала очередной клип, когда её друг привёл на площадку молодого спортсмена. Уже через год влюблённые сыграли свадьбу. Иванов стал пятым мужем певицы. В начале июля 2019 года Лолита объявила о расставании с супругом. Недавно выяснилось, что Иванов целый год содержал любовницу на деньги супруги.

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