Выяснились новые подробности о состоянии госпитализированной Малышевой

Елена Малышева вышла на связь с поклонниками в Instagram. Ведущая Первого канала опубликовала кадры госпитализации и утра в Боткинской больнице. Она с радостью продемонстрировала завтрак и кнопку экстренного вызова врача возле койки.

Елена Малышева отметила, что высокое давление это всегда угроза инсульта. Она по пунктам написала, что следует делать человеку, оказавшемуся одному в такой же ситуации. Необходимо вызвать скорую помощь и открыть дверь, чтобы в случае потери сознания у больного, медики смогли пройти в квартиру. Кстати, Малышева уверяет, что так и поступила.

Далее ведущая советует выпить препарат капотен, который медленно снижает давление (потому что быстро это делать нельзя). И если медики предложат госпитализацию, то отказываться не стоит.

С давлением шутки плохи. Нужно обследоваться и понять причины его повышения,

– объяснила Елена Малышева.

Потом необходимо сдать ряд анализов для выявления причин гипертонии. Оказалось, что все показатели у Малышевой в норме. На вопрос, почему же тогда у нее случился гипертонический криз, Елена Малышева, проконсультировавшись с кардиологом, ответила так: всему виной головная боль.

Головная боль провоцирует подъемы давления (а не наоборот!). Все препараты, которые лечат головную боль, также поднимают давление. Именно так и случилось со мной. Потому что давление – это риски инсульта. А я хочу жить и работать!

– заявила телеведущая.