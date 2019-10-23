Невеста Тимати показала свой живот на шестой день после родов

В stories она показала, как сейчас выглядит ее фигура, и поделилась, что осталось сбросить всего 6-7 килограммов.

За время беременности она поправилась до 75 кг, но при этом рост Анастасии 180 см, так что все в рамках нормы. Возможно, сказалась привычка поддерживать себя в отличной форме, к тому же только в последние месяцы будущая мамочка была вынуждена отказаться от привычной ей активности: катании на серфе и других экстремальных развлечений, пишет сайт Актуальные новости.