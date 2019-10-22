Фото и видео: российские красавицы атаковали Таллиннскую мэрию
Сегодня, 22 октября, состоялась встреча вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева и делегации фонда Планета Женщин, большинство которых приехало в эстонскую столицу в рамках фестиваля «Woman Star World».
Встреча проходила в одном из кабинетов здания Таллиннской городской управы. Когда я вошла в помещение, увидела пару десятков красивых женщин, которые, как и полагается королевам, выглядели очень нарядно: вечерние и коктейльные платья, каблуки ну и конечно – короны и ленточки победительниц конкурсов красоты заполнили зал.
Как выяснилось позже, многие из них в Таллинне впервые, поэтому восторг от посещения средневекового и, в то же время, современного европейского города был виден невооруженным глазом. Несмотря на это, примерно треть из них - жительницы эстонской столицы.
Вспышки не утихали ни на мгновенье.
Костя, ну где же ваш фотоаппарат?
- спросила президент фонда Алла Маркина, когда фотографа попросили сделать снимок на телефон одной из красавиц, а свой фотоаппарат он на мгновение отставил в сторону.
Даже когда в помещение вошел Вадим Белобровцев, который смог найти время в своем графике для того, чтобы встретиться с представителями фонда, женщины все еще не могли перестать делать фото. Заметив его через минуту-другую, они позвали вице-мэра присоединиться к фотосессии, которая продлилась еще минут пятнадцать.
Когда красотки все-таки перестали фотографироваться, вручили заместителю главы города множество подарков и присели – кто за большой стол, а кто просто на стулья, стоящие в несколько рядов – Вадим Белобровцев представился и рассказал немного о Таллинне.
Затем участницы фестиваля по очереди рассказали немного о себе: из какого города, образование, работа, сколько детей, какие титулы получали на конкурсах. Интересно, что на встрече присутствовали две красавицы, завоевавшие титулы Миссис Россия – в 2018 и 2019 годах.
Многие из членов делегации занимаются волонтерством и благотворительностью. Двое из них не побоялись и задали Вадиму Белобровцеву интересующие их вопросы о благотворительных организациях и об образовании в Эстонии. На эти вопросы вице-мэр попытался ответить как можно подробнее, ведь темы действительно очень важные.
По приглашению благотворительного фонда Donum Vitae (Эстония) в Таллинн прибыла делегация от фонда Планета Женщин и в рамках «Woman Star World» с 21 по 27 октября 2019 года будет проходить ряд красочных и масштабных по вовлечённости участников мероприятий.
Фестиваль «Woman Star World» объединяет самых активных, целеустремленных и ярких женщин нашего времени. Миссией этого проекта является пропаганда идеи мира и дружбы между странами. Все участницы фестиваля являются послами доброй воли и амбассадорами женской красоты и благотворительности.