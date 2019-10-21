Гороскоп Павла Глобы на неделю с 21 по 27 октября

Октябрь подходит к концу, и энергетика звезд и планет меняется. Павел Глоба рассказал о том, что ждет нас в обозримом будущем.
Портал Woman`s day поделился с нами интересными фактами и мнением астролога о том, где на этой неделе будет прятаться удача. Она нужна нам больше, чем кажется, но порой ее не хватает в самый нужный момент. Павел Глоба расскажет, где ее найти и как удержать рядом.
Овен
У Овнов наступает период, когда можно изменить свою жизнь, причем кардинальным образом. Представителей этого знака ждет удача в делах, в работе. Можно заняться поиском новых вакансий, сменой места работы. Собеседования, деловые знакомства должны пройти благополучно.
Угнаться за двумя зайцами на этой неделе не удастся, поэтому сфера любви окажется в тени. Удача может отвернуться от Овнов, так что лучше не рисковать на этом поприще. Укрепить отношения поможет общение и совместные дела с любимым человеком. Главное — избегать конфликтов в понедельник, потому что это будет самый неблагоприятный день недели. 22 и 23 число станут идеальными для совместных дел. В эти дни Овнам понадобится много сил и энергии, обрести которую поможет дыхательная гимнастика.
Телец
Начало недели будет сложным не только для работы и бизнеса, но и для амурной сферы. Зато 24 и 25 октября ситуация резко изменится в лучшую сторону. Будет проще найти общий язык не только со второй половинкой, но с и коллегами, случайными людьми.
Близнецы
У людей этого знака наступает время, идеально подходящее для выхода из зоны комфорта. Нужно проявлять больше активности и не паниковать, если что-то пойдет не так. На этой неделе звезды и планеты будут невероятно созидательными, но среди позитивных дней окажется и один очень неприятный — 24 октября. В этот день лучше не браться за новые дела.
Всем Близнецам, которые как-то связаны с наукой, точностью и цифрами, звезды обещают море удачи. Для поисков любви эта неделя не очень благоприятна. Тем Близнецам, которые уже находятся в отношениях, Павел Глоба советует не проявляться излишней активности, а отдать предпочтение спокойному времяпровождению в обществе любимого человека.
Рак
Это будет идеальное время для поиска второй половинки, для романтических встреч и флирта. Работа уйдет на второй план, поэтому можно и вовсе взять небольшой отпуск. Астролог советует не перегружать себя делами и экономить силы. Особенно это касается понедельника, когда звезды будут максимально непредсказуемыми.
Лев
У Львов наступает период, когда можно преуспеть во всех делах, во всех направлениях. Особенно это касается творчества, креативной работы. Представителям таких профессий будет улыбаться удача. Более того, творчество поможет Львам повысить свою энергетику. Также людям этого Знака повезет в амурных делах. Личная жизнь изменится в лучшую сторону.
В веренице дел и проблем обязательно нужно найти время для отдыха. Самыми опасными переутомления будут 22 октября, когда звезды окажутся в очень плохом положении. Эта дисгармония скажется и на настроении Львов. На выходных можно заняться домашними делами, сменой обстановки, отправиться за покупками.
Дева
Самый благоприятный день для Дев — понедельник. Это значит, что представителям данного Знака 21 октября можно браться за самые важные и сложные дела. Риск совершить ошибку будет самым высоким 24 числа, когда звезды и планеты войдут в сильный диссонанс. В этот день понадобится чаще соблюдать осторожность.
На этой неделе можно заняться шопингом, посвятить побольше времени своему внешнему виду. Девы могут стать более активными. Астролог советует больше общаться с людьми, знакомиться. Не стоит забывать про друзей и близких, ведь им тоже может потребоваться помощь, внимание и поддержка. Расход энергии будет большим, поэтому стоит воспользоваться заговорами на крепкое здоровье.
Весы
В целом неделя благоприятна для начала важных дел. Можно заняться обучением, сменить обстановку, начать ремонт дома. В отношениях с людьми астролог настоятельно рекомендует идти на примирение. Есть шанс восстановить любовь или дружбу, дав ей второй шанс. На выходных полезно побыть ближе к родственникам и второй половинке. От денежных трат лучше пока отказаться.
Скорпион
Самым неблагоприятным днем для Скорпионов может стать 22 октября. В этот день удача покинет их, но вернуть ее частично поможет мощный заговор. Уже на следующий день ситуация восстановится почти полностью. Самые яркие и позитивные дни — 21, 24 и 25 октября. В понедельник, четверг и пятницу может произойти нечто очень важное.
В целом неделя будет довольно интересной и необычной. На работе начальство и коллеги оценят инициативность Скорпионов, их желание помогать окружающим и быть частью коллектива. В любви лучше избегать ревности и не критиковать близких людей без причины. В некоторых любовных и деловых вопросах понадобится смелость, которой Скорпионам не занимать.
Стрелец
У Стрельцов появится возможность найти свою вторую половинку или вывести отношения на новый уровень. Главное при этом — быть максимально уверенными в себе и не забывать про проверку совместимости по имени. Порой в порыве чувств нам кажется, что человек идеален, но нужно смотреть глубже, когда дело касается любви.
Для знакомств это время подходит не лучшим образом, поэтому лучше развивать уже имеющиеся контакты. В деловой сфере тоже стоит доверять только тем, кто уже заслужил это, не рисковать понапрасну. Можно начинать новые проекты, принимать важные решения. Павел Глоба советует Стрельцам проявлять больше физической активности.
Козерог
Звезды и планеты расположились таким образом, что можно будет поменять обстановку, сменить работу, завести новые знакомства. 24 и 25 числа можно заняться шопингом. Астролог сообщает, что у Козерогов обострится интуиция, так что в непростые минуты они могут быстро избавиться от проблем.
Водолей
В жизни Водолеев может сложиться непростая ситуация. Найти выход из нее помогут три эффективных способа. Наибольшая вероятность появления проблем будет 22 числа, когда звезды и планеты вступят в диссонанс. По-настоящему счастливыми днями могут стать выходные, потому что ночные светила станут очень созидательными.
На этой неделе Водолеям стоит демонстрировать на работе свою мотивацию и не переставать двигаться вперед. Сфера любви отойдет на второй план, поэтому лучше сфокусироваться полностью на делах, покупках, домашних заботах. Астролог советует не переутомляться, поскольку это может привести к еще более негативным последствиям.
Рыбы
Павел Глоба советует Рыбам уделить побольше внимания любви и отношениям, семье и друзьям. В самом начале недели возможны также большие успехи и в финансовой сфере, на работе. Это очень благоприятный период, когда любые начинания могут увенчаться успехом.
Можно смело менять обстановку, заниматься шопингом. На работе появится шанс произвести положительное впечатление на начальство, заслужить его одобрение и уважение, получить новую должность. Конец октября — волшебное время, в которое изменить свою жизнь к лучшему можно при помощи закона притяжения мыслей. Пришло время избавиться от комплексов и страхов.