Гороскоп Павла Глобы на неделю с 21 по 27 октября

Лев

У Львов наступает период, когда можно преуспеть во всех делах, во всех направлениях. Особенно это касается творчества, креативной работы. Представителям таких профессий будет улыбаться удача. Более того, творчество поможет Львам повысить свою энергетику. Также людям этого Знака повезет в амурных делах. Личная жизнь изменится в лучшую сторону.

В веренице дел и проблем обязательно нужно найти время для отдыха. Самыми опасными переутомления будут 22 октября, когда звезды окажутся в очень плохом положении. Эта дисгармония скажется и на настроении Львов. На выходных можно заняться домашними делами, сменой обстановки, отправиться за покупками.

Дева

Самый благоприятный день для Дев — понедельник. Это значит, что представителям данного Знака 21 октября можно браться за самые важные и сложные дела. Риск совершить ошибку будет самым высоким 24 числа, когда звезды и планеты войдут в сильный диссонанс. В этот день понадобится чаще соблюдать осторожность.

На этой неделе можно заняться шопингом, посвятить побольше времени своему внешнему виду. Девы могут стать более активными. Астролог советует больше общаться с людьми, знакомиться. Не стоит забывать про друзей и близких, ведь им тоже может потребоваться помощь, внимание и поддержка. Расход энергии будет большим, поэтому стоит воспользоваться заговорами на крепкое здоровье.

Весы

У каждого знака Зодиака свой источник силы . Весам стоит воспользоваться своим, чтобы по максимуму зарядиться энергией. Это лучше сделать уже в понедельник, поскольку 21 число станет самым неблагоприятным днем недели. Во вторник ситуация изменится к лучшему. В этот день и в среду можно будет браться за любые дела.

В целом неделя благоприятна для начала важных дел. Можно заняться обучением, сменить обстановку, начать ремонт дома. В отношениях с людьми астролог настоятельно рекомендует идти на примирение. Есть шанс восстановить любовь или дружбу, дав ей второй шанс. На выходных полезно побыть ближе к родственникам и второй половинке. От денежных трат лучше пока отказаться.

Скорпион

Самым неблагоприятным днем для Скорпионов может стать 22 октября. В этот день удача покинет их, но вернуть ее частично поможет мощный заговор. Уже на следующий день ситуация восстановится почти полностью. Самые яркие и позитивные дни — 21, 24 и 25 октября. В понедельник, четверг и пятницу может произойти нечто очень важное.

В целом неделя будет довольно интересной и необычной. На работе начальство и коллеги оценят инициативность Скорпионов, их желание помогать окружающим и быть частью коллектива. В любви лучше избегать ревности и не критиковать близких людей без причины. В некоторых любовных и деловых вопросах понадобится смелость, которой Скорпионам не занимать.

Стрелец