Приличия? Нет, не слышали! Модель появилась на вечеринке в клубе джентльменов в слишком откровенном наряде

На вечеринку были приглашены и другие модель, но у Кэш был четкий план - оказаться в центре внимания всех джентльменов.

Как же она воплотила этот план в жизнь? Кэш надела платье, которое полностью обнажало ее грудь, а на стратегически важные места модель наклеела два крестика. Внимание гарантировано!