Приличия? Нет, не слышали! Модель появилась на вечеринке в клубе джентльменов в слишком откровенном наряде

Вчера в Лос-Анджелесе отмечали десятилетие клуба джентльменов Crazy Horse. На праздник была приглашена и модель Тучи Кэш (Toochi Kash), которая поразила своим нарядом абсолютно всех присутствующих!
На вечеринку были приглашены и другие модель, но у Кэш был четкий план - оказаться в центре внимания всех джентльменов.
Как же она воплотила этот план в жизнь? Кэш надела платье, которое полностью обнажало ее грудь, а на стратегически важные места модель наклеела два крестика. Внимание гарантировано!
Тучи Кэш - модель, которая украшала обложки таких мужских журналов, как FHM, Maxim и Playboy. Также она ведет страничку в Instagram, на которую уже подписано более 3 миллионов человек.