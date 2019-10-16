Эмили Ратаковски снялась на пляже, надев купальник, способный смутить любого

Темноволосая красавица отправилась понежиться на пляже и, конечно, не забыла устроить горячую фотосессию, от которой поклонникам трудно оторвать глаз. Девушка расположилась на песке, позируя в откровенном купальнике: чёрные полоски ткани еле прикрывали грудь. А шею модели увивала массивная золотая цепь.

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При этом инста-звезда продемонстрировала взгляд роковой соблазнительницы и выставленные вперёд чувственные губы. Руку она эффектно завела за голову, на которой красовалась панамка с леопардовым принтом. Девушка решила сделать на ней акцент и подписала пост:

Нравится шляпка.

Мимо такого снимка соскучившиеся подписчики не могли пройти, и красотка принялась собирать лайки. За несколько часов их набежало больше миллиона. А восторженные комментарии стали появляться на разных языках — от грузинского до греческого.

Я влюбился,

У меня аж сердце прихватило,

Шляпка подчёркивает глаза,

- написали фанаты.