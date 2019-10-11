Враги навсегда: названы знаки Зодиака, с которыми невозможно найти общий язык

Овен. Этот знак отличается особой горячностью и импульсивностью. Им свойственно принимать решения незамедлительно. Именно эта особенность характера создаёт трудности при общении с медлительными Рыбами или Тельцами. Сложности в общении также возникают с Раками или Весами, так как при решении важных вопросов они полагаются на свои чувства, а не на логику.

Телец. Представители этого знака любят заботу. Если им не оказывают должного внимания или пытаются унизить, Тельцы становятся неуправляемыми. Не получается найти общий язык с властными Овнами, Водолеями или Близнецами. Найти точку соприкосновения со Скорпионами и Львами, тоже не удаётся, ведь им свойственно подавлять людей.

Дева. Представители знака планируют свою жизнь на несколько лет вперед. Поэтому всегда возникают сложности в общении с ленивыми Близнецами, Стрельцами и Рыбами. Девам очень сложно найти общий язык и с другими знаками Зодиака.

Скорпион. Мало того, что представители этого знака очень ревнивы, так они ещё и остры на язык. Поэтому им очень сложно общаться с людьми, они постоянно пытаются унизить обидным словом.