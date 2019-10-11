Пт, 11.10.2019
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Поклонники умилились счастью Ани Лорак с молодым возлюбленным

Ани Лорак

ФОТО: Instagram

Певица разместила в Instagram новое фото с избранником. Ани Лорак и Егор Глеб не скрывают своего счастья, пишут Дни.ру.

На черно-белом кадре 40-летняя исполнительница и 26-летний саунд-продюсер Black Star идут в одном направлении, держась за руки. Пара снята со спины. Поклонников растрогал снимок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Нереально мило!", "Ани Лорак, ты лучшая", "Вы лучшие", "Инопланетяне", "Какая счастливая!" – восхитились в комментариях фолловеры исполнительницы. Нашлись и скептики. "Это вы со спины поняли?", "С затылка определили", "Поматросит эту старуху и бросит", – добавили ложку дегтя в бочку меда критики.

Многие фанаты Ани Лорак заметили, что с появлением нового возлюбленного она преобразилась. Знаменитость выглядит моложе и иначе одевается. С тех пор, как артистка подтвердила слухи о романе с Егором Глебом, общественность стала чаще обсуждать ее личную жизнь.

Примечательно, что бывший супруг певицы, 42-летний турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, тоже перестал скрывать новые отношения: он встречается с Самией Ахметовой. Ани Лорак одна воспитывает дочь Софию. 

Напомним, что исполнительница и предприниматель поженились в 2009 году. Ани Лорак была счастлива в браке, но союз разрушили постоянные измены Мурата Налчаджиоглу.

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