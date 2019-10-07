Исследование: какое свидание по счету оканчивается сексом

Длительное исследование в виде опроса жителей туманного Альбиона показало интересные результаты: по всей стране опрошенные считают пятое по счету свидание наиболее подходящим временем для секса.

Столичные же жители по статистике занимаются сексом аж на двенадцатом свидании. Тогда же, согласно опросу, девушки признаются мужчинам в любви.

Мужчины же, в свою очередь, чуть более торопливы - признаются в любви девушкам на одиннадцатом свидании.

Выходит, что в глубинке отношения развиваются гораздо быстрее, чем в столице. Видимо, секс для столичных жителей - дело неспешное, требует обдумывания и взвешенности.

Кстати, очень часто секс на первых свиданиях считают предосудительным, а вот команда психологов израильского Междисциплинарного центра и Университета Рочестера допускают, что резкое возникновение сексуальной «химии» между партнерами притягивает их друг к другу и создает потенциально крепкую связь.

Во время эксперимента были отобраны группы мужчин и женщин, проанализировано их поведение по отношению друг к другу, а затем проведены 4 опроса. Стало известно, что эмоциональная связь появлялась между ними именно во время секса, а это свидетельствует о том, что именно секс часто становится основой формирования долгосрочных отношений.

Также интересный момент подметили психотерапевты: влечение на первом же свидании возникает с большей силой, если буквально перед встречей не мыться и не пользоваться духами. Ученые объясняют это тем, что именно природный запах тела имеет существенное значение для секса - он становится своеобразным афродизиаком.