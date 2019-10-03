Дни финансовой удачи в октябре 2019 года

Чтобы всегда все получалось, необходимо оставаться в тонусе, поддерживать свои биоритмы на высоком уровне. Недаром говорят, что под лежачий камень вода не течет. Деньги любят действия, динамику, активность.

8 октября — день новых начинаний

8 числа астрологи советуют начинать новые проекты. Если вам нужно рисковать, то лучше делать это именно в этот день. Финансовую удачу подарит Луна в Водолее, а также в секстиле с Юпитером. Аспект Луны с этой планетой существенно повысит интуицию людей, так что в сложных ситуациях можно будет положиться на предчувствие. Именно стихия Воздуха, представленная Водолеем, станет основной причиной того, что 8 числа можно будет закрыть глаза на прошлое и устремить свой взгляд в будущее, к новым горизонтам. Немного смелости не помешает.

10, 11 октября — дни творческих успехов

10 и 11 числа любые творческие занятия будут крайне успешными. Представители креативных профессий смогут выполнить гораздо больше задач за отведенный период. В такие дни можно проводить мозговые штурмы, решать какие-то важные проблемы путем командной работы.

Луна будет расти и пребывать в Знаке Рыб. Это значит, что лучшим талисманом удачи в эти дни станет камень авантюрин. Также привлечь успех помогут золотые украшения. 11 октября наличие позитивного аспекта Луны с Плутоном создаст отличные условия для начала важных переговоров. Можно будет провести деловую встречу или договориться с начальством о повышении.

16 октября — идеальный день для покупок и вложений

Убывающая Луна встретится с Тельцом, а также будет находиться в тригоне с Плутоном. Это сочетание идеально подойдет для того, чтобы пройтись по магазинам и обновить гардероб, купить что-то дорогостоящее для дома, сделать кому-то подарок.

Можно тратить деньги на развлечения, но еще лучше будет купить за них опыт и знания. 16 числа астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют вложить средства в повышение квалификации, записаться на курсы. Также можно будет купить билеты на самолет, на поезд, путевку в отпуск. Вероятность оказаться обманутыми минимальна в такие дни.

24, 25 октября — дни максимальной продуктивности

Пока Луна убывает в Деве, можно решить самые сложные задачи. Заработки напрямую будут связаны с тем, насколько много вы сможете сделать за эти два дня. Большинство людей станут более продуктивными.