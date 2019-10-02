Лариса Гузеева встала в неприличную позу перед молодым мужчиной

Видимо, поэтому звезда Первого канала решила, что вполне может эпатировать публику, как и ее более молодые коллеги по цеху. И это при том, что артистка регулярно жалуется на атаки хейтеров.

Гузеева опубликовала в Instagram эффектное фото, на котором она стоит перед молодым мужчиной, выпятив попу. Кадр получился и правда многозначительным, хоть в комментарии артистка и объяснила, что парень всего лишь «вешает ей звук и украшения». Причем ведущая популярного шоу, заранее предвидя эффект от снимка, ехидно посоветовала комментаторам, пишущим ей гадости, не стесняться и в этот раз.