«Все знают, как делать детей, но не все знают, что с ними делать потом», в Таллинне выступит врач-педиатр Евгений Комаровский

Доктор Комаровский поднимет самые актуальные вопросы, касающиеся здоровья, развития и воспитания детей, основ рационального питания, частых детских болезней.

Вы сможете не только послушать доктора, но и задать ему все вопросы, пообщаться в приятной дружеской атмосфере. Вечер обещает быть теплым, бодрым, с большой долей авторского юмора Евгения Олеговича.

В рамках 4-часовой встречи Доктор расскажет о том, что нужно делать или не делать родителям, чтобы их ребенок вырос здоровым и счастливым, подробно рассмотрит следующие темы:

О детях:

· Всё о вакцинации.

· Здоровье, развитие и воспитание ребенка.

· Основы рационального питания с первых дней жизни.

· Часто болеющий ребенок: кто виноват и что делать?

· Лекарства и самолечение. Главные правила.

· Коммерческие диагнозы и борьба с ними.

О взрослых:

· Долголетие – генетика или образ жизни?

· Здоровье взрослых и здоровье ребенка: как они связаны между собой.

· Бабушки и дедушки: как прийти к взаимопониманию.

А также ответит на все вопросы аудитории.

Вопросы можно отправлять на почту: komarovskiy.dr@gmail.com