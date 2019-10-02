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  • «Все знают, как делать детей, но не все знают, что с ними делать потом», в Таллинне выступит врач-педиатр Евгений Комаровский

«Все знают, как делать детей, но не все знают, что с ними делать потом», в Таллинне выступит врач-педиатр Евгений Комаровский

Доктор Комаровский

ФОТО: Личный архив Евгения Комаровского

20 октября в 16:00 в Центре русской культуры выступит с лекцией: «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников» один из самых известных и авторитетных педиатров, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, телеведущий и автор 15 книг об уходе за детьми – Евгений Олегович Комаровский.

Доктор Комаровский поднимет самые актуальные вопросы, касающиеся здоровья, развития и воспитания детей, основ рационального питания, частых детских болезней.

Вы сможете не только послушать доктора, но и задать ему все вопросы, пообщаться в приятной дружеской атмосфере. Вечер обещает быть теплым, бодрым, с большой долей авторского юмора Евгения Олеговича.

В рамках 4-часовой встречи Доктор расскажет о том, что нужно делать или не делать родителям, чтобы их ребенок вырос здоровым и счастливым, подробно рассмотрит следующие темы:

О детях:

·         Всё о вакцинации.

·         Здоровье, развитие и воспитание ребенка.

·         Основы рационального питания с первых дней жизни.

·         Часто болеющий ребенок: кто виноват и что делать?

·         Лекарства и самолечение. Главные правила.

·         Коммерческие диагнозы и борьба с ними.

О взрослых:

·         Долголетие – генетика или образ жизни?

·         Здоровье взрослых и здоровье ребенка: как они связаны между собой.

·         Бабушки и дедушки: как прийти к взаимопониманию.

А также ответит на все вопросы аудитории.

Вопросы можно отправлять на почту: komarovskiy.dr@gmail.com

Не пропустите единственный семинар Доктора Комаровского, который состоится 20 октября 2019  года в 16.00 в Центре русской культуры.

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