«Все знают, как делать детей, но не все знают, что с ними делать потом», в Таллинне выступит врач-педиатр Евгений Комаровский

20 октября в 16:00 в Центре русской культуры выступит с лекцией: «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников» один из самых известных и авторитетных педиатров, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, телеведущий и автор 15 книг об уходе за детьми – Евгений Олегович Комаровский.
Доктор Комаровский поднимет самые актуальные вопросы, касающиеся здоровья, развития и воспитания детей, основ рационального питания, частых детских болезней.
Вы сможете не только послушать доктора, но и задать ему все вопросы, пообщаться в приятной дружеской атмосфере. Вечер обещает быть теплым, бодрым, с большой долей авторского юмора Евгения Олеговича.
В рамках 4-часовой встречи Доктор расскажет о том, что нужно делать или не делать родителям, чтобы их ребенок вырос здоровым и счастливым, подробно рассмотрит следующие темы:
О детях:
· Всё о вакцинации.
· Здоровье, развитие и воспитание ребенка.
· Основы рационального питания с первых дней жизни.
· Часто болеющий ребенок: кто виноват и что делать?
· Лекарства и самолечение. Главные правила.
· Коммерческие диагнозы и борьба с ними.
О взрослых:
· Долголетие – генетика или образ жизни?
· Здоровье взрослых и здоровье ребенка: как они связаны между собой.
· Бабушки и дедушки: как прийти к взаимопониманию.
А также ответит на все вопросы аудитории.
Вопросы можно отправлять на почту: komarovskiy.dr@gmail.com
Не пропустите единственный семинар Доктора Комаровского, который состоится 20 октября 2019 года в 16.00 в Центре русской культуры.