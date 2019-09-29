Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года

Самое начало октября будет очень нестабильным, но для многих из нас оно станет крайне продуктивным временем. Планеты и звезды будут очень активными и созидательными. Для представителей некоторых Знаков Зодиака события этой недели станут самыми важными на фоне всей осени. Следуйте законам процветания, чтобы изменить свою жизнь за эту неделю, начав новый этап.

Овен

У Овнов с 4 октября начинается время, когда звезды и планеты будут деструктивными. Перед важными событиями и делами им стоит пользоваться заговорами на удачу. До 3 числа включительно желательно успеть сделать все самое важное, чтобы во второй половине недели можно было отдохнуть и не переживать по поводу нерешенных проблем.

На выходных полезно будет как следует развлечься, но только не стоит тратить на это чересчур много денег. Можно пригласить к себе домой родственников или друзей, устроить небольшую вечеринку. Тем, кто предпочитает уединение, можно заняться личными делами, приносящими удовольствие и удовлетворение. Полезно будет сделать уборку.

Телец

У Тельцов в субботу и воскресенье не все будет гладко, поэтому в эти выходные желательно побороть стремление к азарту и рискам. Не стоит также тратить много денег и провоцировать конфликты. На буднях желательно полностью сфокусировать свое внимание на работе. Звезды хотят, чтобы Тельцы мотивировали себя и окружающих людей, получали новые знания и опыт.

На этой неделе Тельцы смогут почувствовать вдохновение, так что наиболее продуктивной неделя станет для представителей творческих профессий. Тельцам будет очень просто решать сложные задачи, подходя к ним с нестандартным мышлением. Для привлечения финансовой и деловой удачи можно использовать домашние магниты для денег. Не стоит в бесконечной веренице рабочих проблем забывать о здоровье.

Близнецы

В ближайшие семь дней Близнецам стоит заниматься решением проблем дома и на работе в одиночестве, не прося никого о помощи. Существует десять основных типов энергетических вампиров, каждый из которых будет представлять для Близнецов некоторые риски. Нужно сторониться токсичных людей, так как они лишат представителей этого Знака удачи и веры в себя.

На этой неделе Близнецам также нужно избегать нарушения правил и предписаний. Порядочность и честность — два главных условия успеха для этих людей. Звезды советуют уделять как можно больше внимания любви, браку, семье, домашним делам. Это хорошее время для покупки новой мебели, начала ремонта, переезда, смены места жительства.

Рак