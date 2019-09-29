Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года

Василиса Володина — одна из самых популярных астрологов на данный момент. Ее прогнозы весьма полезны и наполнены позитивом, так что не пропускайте ее рекомендации, пишет Dailyhoro.
Самое начало октября будет очень нестабильным, но для многих из нас оно станет крайне продуктивным временем. Планеты и звезды будут очень активными и созидательными. Для представителей некоторых Знаков Зодиака события этой недели станут самыми важными на фоне всей осени. Следуйте законам процветания, чтобы изменить свою жизнь за эту неделю, начав новый этап.
Овен
У Овнов с 4 октября начинается время, когда звезды и планеты будут деструктивными. Перед важными событиями и делами им стоит пользоваться заговорами на удачу. До 3 числа включительно желательно успеть сделать все самое важное, чтобы во второй половине недели можно было отдохнуть и не переживать по поводу нерешенных проблем.
На выходных полезно будет как следует развлечься, но только не стоит тратить на это чересчур много денег. Можно пригласить к себе домой родственников или друзей, устроить небольшую вечеринку. Тем, кто предпочитает уединение, можно заняться личными делами, приносящими удовольствие и удовлетворение. Полезно будет сделать уборку.
Телец
У Тельцов в субботу и воскресенье не все будет гладко, поэтому в эти выходные желательно побороть стремление к азарту и рискам. Не стоит также тратить много денег и провоцировать конфликты. На буднях желательно полностью сфокусировать свое внимание на работе. Звезды хотят, чтобы Тельцы мотивировали себя и окружающих людей, получали новые знания и опыт.
На этой неделе Тельцы смогут почувствовать вдохновение, так что наиболее продуктивной неделя станет для представителей творческих профессий. Тельцам будет очень просто решать сложные задачи, подходя к ним с нестандартным мышлением. Для привлечения финансовой и деловой удачи можно использовать домашние магниты для денег. Не стоит в бесконечной веренице рабочих проблем забывать о здоровье.
Близнецы
В ближайшие семь дней Близнецам стоит заниматься решением проблем дома и на работе в одиночестве, не прося никого о помощи. Существует десять основных типов энергетических вампиров, каждый из которых будет представлять для Близнецов некоторые риски. Нужно сторониться токсичных людей, так как они лишат представителей этого Знака удачи и веры в себя.
На этой неделе Близнецам также нужно избегать нарушения правил и предписаний. Порядочность и честность — два главных условия успеха для этих людей. Звезды советуют уделять как можно больше внимания любви, браку, семье, домашним делам. Это хорошее время для покупки новой мебели, начала ремонта, переезда, смены места жительства.
Рак
Ракам стоит сфокусироваться на поисках увлечений и хобби. Эта неделя будет очень удачной для них. Только 5 и 6 числа могут настать трудные времена, но это будут выходные, так что большинству представителей этого Знака удастся избежать проблем при помощи релаксации и банальной смены обстановки. От активного отдыха лучше отказаться, а вот провести время в домашних делах будет довольно полезно.
На буднях энергетика Раков будет сильной. За этими людьми по пятам будет следовать удача, которая поможет обойти стороной проблемы в любви и в работе. Вселенная постарается таким образом помочь Ракам не наткнуться на новые трудности.
Лев
У Львов из-за повышенного энергетического фона могут наблюдаться некоторые проблемы с настроением и самочувствием. Победить недомогание, апатию и слабость можно будет при помощи медитации перед сном. В целом, эту неделю можно назвать идеальной для духовных поисков и самоанализа. Это будет динамичное время, в которое стоит отдавать окружающему миру больше добра, чтобы получать его обратно.
Происходящие вокруг события будут явным отражением внутреннего мира Львов. Как они относятся к людям, так и те будут относиться ко Львам. Настала пора для того, чтобы поставить перед собой новые цели и задачи, анализировать прошлые ошибки. В первые пару дней недели может наступить духовный хаос и неразбериха в мыслях. Многим Львам придется столкнуться с потерей уверенности. Ближе к 3 октября ситуация изменится в лучшую сторону.
Дева
Звезды советуют Девам наладить в начале недели гармонию в доме путем перестановки мебели. Это поможет избавиться от болезней, апатии, плохого настроения. На работе представителям этого Знака необходимо будет сфокусироваться на самых важных делах. Не стоит давать пустых обещаний и перекладывать ответственность на чужие плечи, самоутверждаться за счет других.
Необходимо проявлять уважение к чужим интересам. Подобное умение будет полезным в любви: нужно не отворачиваться от людей, а дарить им новую мотивацию. На этой неделе серьезно вырастут интеллектуальные возможности Дев. Решать сложные задачи станет гораздо проще.
Весы
У Весов начинается благоприятный период, поэтому лучше не избегать работы, а браться за любые дела повышенной важности. Это очень позитивное время для преображения своего дома. Можно украсить его талисманами фэн-шуй, навести порядок, купить что-то новое и избавиться от старого хлама. Пришло время изменить что-то в своей жизни, сменить обстановку.
Это идеальное время для шопинга, путешествий и командировок. Энергетика планет и звезд позитивно скажется на борьбе с негативными эмоциями и недоброжелателями. Оставлять конфликты без внимания сейчас категорически нельзя, но и выбирать путь грубой силы тоже не стоит. Лучше все решать при помощи компромиссов либо не обращать внимания на провокации.
Скорпион
У Скорпионов наступает период финансовой активности. Можно смело совершать дорогостоящие приобретения, браться за новые дела на работе и в бизнесе. Полезными будут денежные приметы на каждый день недели. Астролог советует не бояться брать на себя дополнительную ответственность. Можно начинать новые проекты, заниматься поисками дополнительных источников дохода.
Очень хорошо себя будут чувствовать Скорпионы, занимающиеся творческой деятельностью. Кретивное мышление этих людей обострится. Принимать важные решения станет гораздо проще, равно как и решать нестандартные проблемы. Главное сейчас — не терять веру в себя и не откладывать на потом важные дела.
Стрелец
Негативное поведение звезд и планет приведет к недомоганию и стрессам. Представителям данного Знака Зодиака стоит быть осторожнее за рулем и в пути в целом — не стоит нарушать правила дорожного движения, провоцировать других участников движения. Дома и на рабочем месте звезды советуют поддерживать чистоту и порядок. В конце рабочей недели лучше не давать пустых обещаний коллегам и партнерам, не покупать ничего дорогостоящего.
Вполне возможно, что некоторый диссонанс в поведении звезд и планет приведет к появлению неприятных мелочей, выбивающих из колеи. Энергетика человека довольно уязвима, поэтому нужно стараться поддерживать ее на нормальном уровне, избегать ссор и конфликтов.
Козерог
У Козерогов начинается время любовных приключений, удачных поисков второй половинки или совместных дел с любимым человеком. Можно посвятить время переводу отношений на новый уровень, поиску новых увлечений и хобби, смене работы или обстановки, покупкам. Можно поменять образ, отправиться в путешествие, начать новое дело. Также звезды хотят, чтобы Козероги не отказывали в помощи окружающим людям.
На этой неделе не нужно ругаться со второй половинкой, выяснять отношения с родственниками. Влияние космоса будет не всегда положительным, поэтому можно наткнуться на большие проблемы, ведущие к одиночеству и беспокойству. Не стоит заводить новых дел с эгоистичными людьми, а также с теми, кто не вызывает никакого доверия. Это поможет избежать новых неурядиц.
Водолей
Амурные дела для людей этого Знака станут самыми важными. В привлечении любви этим людям помогут советы фэн-шуй. Астролог советует избегать публичных ссор. Одиноким представителям этого Знака предстоят приятные встречи и интересное общение.
В делах и на работе Водолеям рекомендуется избегать лени и прокрастинации. Пора двигаться к своим целям, не забывая о помощи окружающим. Вполне возможно, что коллегам понадобится поддержка, так что игнорировать просьбы о помощи не желательно. Вероятность фатальных и необратимых последствий минимальна, поэтому нужно решать все проблемы как можно скорее, не откладывая их на завтра.
Рыбы
Рыб ожидают любовные проблемы: непонимание, ссоры, конфликты, измены, ревность. Каждый из Знаков Зодиака переживает кризис отношений по-своему. Нужно лишь понимать, что эти трудности временны. Звезды и планеты советуют Рыбам не впадать в отчаяние и не бить тревогу раньше времени, не бросаться грубыми словами.
Возможны неприятные встречи вне дома. Это могут быть недоброжелатели по работе, а также просто негативные люди, которые ищут конфликта. Чем добрее Рыбы будут к окружающим, тем меньше им придется выслушивать критику и обвинения в свой адрес. Дома нужно вовремя переключаться — можно посмотреть интересное кино, прогуляться, сходить в бассейн или за покупками.