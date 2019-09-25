«Невыносимо»: дочь Анастасии Заворотнюк сделала первое публичное заявление

Российская актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию, после чего в СМИ появилось много противоречивых новостей. И пока понять, в каком состоянии находится актриса, сложно, пишет Сегодня.
А недавно появилась информация о том, что журналисты обратились к членам семьи больной звезды с предложением за огромный гонорар прояснить ситуацию, в частности – за 15 миллионов рублей в студию к Андрею Малахову пригласили дочь Заворотнюк Анну.
Но, как оказалось, никаких предложений от редактора шоу Андрея Малахова не поступало. Более того, Анна сделала первое публичное заявление на своей странице в Instagram и попросила журналистов прекратить любые спекуляции на теме болезни ее звездной матери.
Отметим, что информация о болезни Анастасии Заворотнюк, распространяемая в СМИ, основана на инсайдерских данных. Официальных комментариев о болезни и лечении семья Заворотнюк не дает.
В больнице рядом с актрисой постоянно дежурит ее директор, дочь Анна и мать Валентина регулярно навещают Анастасию Заворотнюк. Супруг актрисы Петр Чернышев был вынужден вернуться к работе – в результате обязательств, данных ранее.