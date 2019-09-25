Ср, 25.09.2019
Вы только посмотрите, что творилось в Нарве ночью! Такого веселья в этом русском городе давно не было СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «Невыносимо»: дочь Анастасии Заворотнюк сделала первое публичное заявление

«Невыносимо»: дочь Анастасии Заворотнюк сделала первое публичное заявление

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной и сыном Майклом

ФОТО: Скриншот с Instagram

Российская актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию, после чего в СМИ появилось много противоречивых новостей. И пока понять, в каком состоянии находится актриса, сложно, пишет Сегодня.

А недавно появилась информация о том, что журналисты обратились к членам семьи больной звезды с предложением за огромный гонорар прояснить ситуацию, в частности – за 15 миллионов рублей в студию к Андрею Малахову пригласили дочь Заворотнюк Анну.

Но, как оказалось, никаких предложений от редактора шоу Андрея Малахова не поступало. Более того, Анна сделала первое публичное заявление на своей странице в Instagram и попросила журналистов прекратить любые спекуляции на теме болезни ее звездной матери.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Отметим, что информация о болезни Анастасии Заворотнюк, распространяемая в СМИ, основана на инсайдерских данных. Официальных комментариев о болезни и лечении семья Заворотнюк не дает.

В больнице рядом с актрисой постоянно дежурит ее директор, дочь Анна и мать Валентина регулярно навещают Анастасию Заворотнюк. Супруг актрисы Петр Чернышев был вынужден вернуться к работе – в результате обязательств, данных ранее.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ