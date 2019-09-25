«Невыносимо»: дочь Анастасии Заворотнюк сделала первое публичное заявление

А недавно появилась информация о том, что журналисты обратились к членам семьи больной звезды с предложением за огромный гонорар прояснить ситуацию, в частности – за 15 миллионов рублей в студию к Андрею Малахову пригласили дочь Заворотнюк Анну.

Но, как оказалось, никаких предложений от редактора шоу Андрея Малахова не поступало. Более того, Анна сделала первое публичное заявление на своей странице в Instagram и попросила журналистов прекратить любые спекуляции на теме болезни ее звездной матери.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Отметим, что информация о болезни Анастасии Заворотнюк, распространяемая в СМИ, основана на инсайдерских данных. Официальных комментариев о болезни и лечении семья Заворотнюк не дает.