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Дочь Анастасии Волочковой отметила 14-летие в дерзком кожаном мини-платье

Анастасия Волочкова.

ФОТО: Ramil Sitdikov / Sputnik

23 сентября отпраздновала свой день рождения дочь Анастасии Волочковой Ариадна. Балерина поздравила наследницу и поблагодарила окружающих за теплые слова, передает Woman.ru.

23 сентября Ариадне Волочковой исполнилось 14 лет. Несмотря на то, что в этом году дата выпала на будний день, Анастасия Волочкова старается устроить дочери незабываемый праздник.

Утром, в конце одного из уроков, Волочкова появилась в классе дочери с букетами в руках — для самой девочки и ее учительницы. «Я очень люблю приятные сюрпризы, но еще больше люблю их устраивать», — объяснила подписчикам знаменитость. 

«14 лет назад в моей жизни произошло чудо, родилась на свет моя дочь Ариадна. У нас очень много похожих качеств и взглядов на жизнь... Я желаю моей любимой доченьке прежде всего быть добропорядочным человеком» — написала под новым фото с наследницей балерина. 

На снимке Ариадна позирует в кожаном мини-платье и выглядит не по годам взрослой. Фотографии смотрите ЗДЕСЬ!

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