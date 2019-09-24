Дочь Анастасии Волочковой отметила 14-летие в дерзком кожаном мини-платье

23 сентября Ариадне Волочковой исполнилось 14 лет. Несмотря на то, что в этом году дата выпала на будний день, Анастасия Волочкова старается устроить дочери незабываемый праздник.

Утром, в конце одного из уроков, Волочкова появилась в классе дочери с букетами в руках — для самой девочки и ее учительницы. «Я очень люблю приятные сюрпризы, но еще больше люблю их устраивать», — объяснила подписчикам знаменитость.

«14 лет назад в моей жизни произошло чудо, родилась на свет моя дочь Ариадна. У нас очень много похожих качеств и взглядов на жизнь... Я желаю моей любимой доченьке прежде всего быть добропорядочным человеком» — написала под новым фото с наследницей балерина.