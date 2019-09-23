Гости этой свадьбы весьма удивятся, узнав, что за мясо приготовили им молодожены

Необычное объявление появилось на британском портале услуг Bark. Жених и невеста указали, что разыскивают на свою свадьбу повара, который согласится на особое меню и справится с ним. Дело в том, что влюблённые хотят, чтобы мастер был высокого класса и смог приготовить еду из сбитых на дороге животных. Причем так искусно, чтобы гости не догадались, что они едят.

По словам пары, они уже запаслись примерно 20 килограммами мяса. Среди погибших животных в том числе белки, куропатки, фазаны, кролики и даже олень. Влюблённые обещают заплатить повару за работу с таким сырьём 5 тысяч фунтов (более 5,5 тысяч евро).

В нашей морозильной камере уже есть около 20 килограммов мяса. И всё, что вам нужно, придумать несколько вкусных блюд для наших 30 гостей,

- написано в объявлении.